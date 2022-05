Jugendabteilung zeigt ihr Können bei Feuerwehrtag in Plüderhausen

Am Sonntagnachmittag präsentierte sich die Plüderhäuser Feuerwehr im und um das Gerätehaus in der Schulstraße. Die zahlreichen jungen Besucher konnten sich die verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge von innen anschauen, sich aus Wellpappe ein eigenes basteln und bemalen oder mit dem Feuerlöscher einen simulierten Brand löschen.

Am Übungscontainer fanden außerdem mehrere Vorführungen statt, moderiert von Kommandant Marc Angelmahr. So wurde etwa anschaulich gezeigt, wie schnell ein Christbaum Feuer fangen kann oder was bei einem Fettbrand passiert – und welch verheerende Folgen es haben kann, wenn die Feuerwehr nicht rechtzeitig zum Löschen kommt.

Was die Jugendabteilung gezeigt hat

Höhepunkt des Feuerwehrtags war dann um 14 Uhr die Schauübung der Jugendfeuerwehr, moderiert vom neuen Leiter der Jugendabteilung Magnus Egelhof. Dazu wurde eigens ein kleines Holzhäuschen in Brand gesetzt und von den Nachwuchs-Feuerwehrleuten, die mit drei Fahrzeugen anrückten, fachmännisch gelöscht.