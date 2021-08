In Plüderhausen stehen in den kommenden Monaten und Jahren eine Reihe größerer Investitionen an. Die Schlossgartenschule wird an die Hohbergschule umziehen und das bestehende Gebäude soll zu einem Kinderhaus umgebaut werden. Das Feuerwehrgerätehaus muss zeitnah saniert oder neu gebaut werden. In der Ortsmitte wird künftig ein Blockheizkraftwerk gemeindeeigene Gebäude mit Wärme versorgen und die teils sehr schlechte Heizinfrastruktur ersetzen. Auch Straßen und Kanäle müssen saniert werden.