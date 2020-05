Seit elf Jahren sorgt Martin Dannenhauer für Ordnung rund um den Badesee. Wenn das Wetter schön ist, heißt das: den Überblick zu behalten bei fünf- bis sechstausend Besuchern auf diesem weitläufigen Gelände. Und zwar von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein.

In all den Jahren hat der 66-Jährige bereits manch brenzlige Situation durchlebt. Zum Beweis zeigt er auf die vier Narben an seinen rechten Arm – „Hundebisse“, sagt er nur trocken. Die letzte von einem, den seine Besitzerin