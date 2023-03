Kostenloser Anschluss an schnelles Internet in Plüderhausen: Frist läuft bald ab

Seit November können sich Haushalte und Unternehmen in Plüderhausen einen kostenlosen Anschluss ans schnelle Internet sichern. Die Gemeinde kooperiert hier mit dem Anbieter GVG Glasfaser (und seiner Marke Teranet). Doch nur wenn eine Vermarktungsquote von 40 Prozent erreicht wird, kann der Ausbau in diesem Jahr auch tatsächlich beginnen. Und Ende März läuft die Frist für die Anmeldung ab.

Ohne 40-Prozent-Quote kein Ausbau

Wer noch unentschlossen ist, sollte sich deshalb bald entscheiden. Denn jeder Vertrag, der bis zum 31. März unterzeichnet wird, wirkt sich positiv auf die für den Ausbau erforderliche 40-Prozent-Quote aus.

„In ganz Plüderhausen herrscht großes Interesse an dem geplanten Glasfaserausbau. Die Resonanz auf unser Angebot ist ausgesprochen gut“, berichtet Alexander Kneesch, GVG-Gebietsleiter für Baden-Württemberg. „Die Umsetzung dieses wichtigen Vorhabens hat für viele einen hohen Stellenwert.“ Aufgrund der positiven Rückmeldungen in der Gemeinde zeigt Kneesch sich überzeugt davon, dass er bereits in Kürze einen positiven Ausbauentscheid verkünden kann.

Weshalb Glasfaser notwendig ist

Der Plüderhäuser Bürgermeister Benjamin Treiber unterstreicht die Bedeutung des schnellen Internets: „Glasfaser ist die Netzinfrastruktur der Zukunft.“ Aufgrund der immer weiter steigenden Bandbreitenanforderungen würden die Kupfer- und Kabelleitungen kurz- bis mittelfristig an ihre Leistungsgrenzen geraten, auch wenn der aktuelle Internetanschluss für den Moment ausreichend erscheine.

Mit dem GVG-Angebot habe Plüderhausen die Chance auf eine baldige, flächendeckende Versorgung mit Glasfaser. „Nun haben wir es als Privatpersonen und Gewerbetreibende Plüderhausens selbst in der Hand, unsere Gemeinde fit für die digitale Zukunft zu machen und langfristig die Attraktivität als Wohn- und Arbeitsstandort zu steigern und zu festigen.“

Offene Beratungen im Rathaus

Um Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen umfassend über den geplanten Glasfaserausbau in Plüderhausen zu informieren, stehen Fachleute von Teranet allen Interessierten bei offenen Beratungen zur Verfügung.

Diese finden immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Rathausforum Plüderhausen (Am Marktplatz 11) statt.

Fragen zum Glasfaseranschluss oder zu den Teranet-Tarifen werden auch telefonisch unter 04 31 / 80 64 96 49 oder über das bereitstehende Kontaktformular auf teranet.de beantwortet.

Auf der Website www.gvg-glasfaser.de können sich Interessierte außerdem einen Wunschtermin für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen persönlichen Beratungstermin zu Hause buchen. Der Vertrag kann übrigens auch direkt online abgeschlossen werden.