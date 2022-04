Der letzte Weg führt in Deutschland immer häufiger in eine Einäscherungsanlage. Laut dem Bundesverband Deutscher Bestatter werden bereits 72 Prozent aller Verstorbenen feuerbestattet. In der Region gibt es daher gleich mehrere Krematorien. In Plüderhausen plant die Familie Jensen jetzt den Bau einer weiteren Anlage. Wir haben uns zusammen mit der Bürgerinitiative, die den Bau in Plüderhausen verhindern will, eine Anlage in Göppingen angeschaut.

Wie das Krematorium nach Göppingen