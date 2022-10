Marode Heizungen, teures Gas: Wie soll im Rathaus Plüderhausen geheizt werden?

In den Wintermonaten fielen die Heizungen in der ehemaligen Schlossgartenschule und im Rathaus immer wieder aus. Ihr maroder Zustand war in der Plüderhäuser Kommunalpolitik deshalb schon seit vielen Jahren ein Thema. Der Gemeinderat hatte hier auch schon eine zentrale Lösung beschlossen, diese dann aber wieder verworfen. Jetzt soll es stattdessen Einzellösungen für die Gebäude geben – so zumindest die Tendenz im Technischen Ausschuss.

Blockheizkraftwerk ad acta gelegt

Wir erinnern uns: Im Mai 2021 wurde ein Blockheizkraftwerk in der Ortsmitte von Plüderhausen beschlossen. Geplant war dafür ein eigenes Gebäude, gegenüber vom Rathaus an den Bahngleisen. Schon 2018 hat der Gemeinderat ein solches Nahwärmekonzept begrüßt. Zum ersten Mal über Nahwärme geredet wurde im Gremium aber bereits vor 15 Jahren. Doch aus all diesen Plänen wurde letztlich nichts. Im Oktober 2021 beschloss der Gemeinderat auf Antrag der SPD- und GLU-Fraktion nämlich ein Moratorium für das bereits beschlossene Blockheizkraftwerk. Zweifel am Nutzen und die mit 1,4 Millionen Euro doch recht hohen Kosten hatten den Ausschlag zu der Entscheidung gegeben. Das Thema Nahwärme ist seitdem vom Tisch.

Weshalb die Zeit drängt

Jetzt hat der Technische Ausschuss vorberaten, in welche Richtung das Heizsystem in den einzelnen Gebäuden gehen soll. Bürgermeister Benjamin Treiber bat darum, dies nun möglichst zeitnah zu entscheiden – „die Lieferfristen können bis zu einem Jahr dauern“. Andreas Fichtner vom Bauamt wies zudem darauf hin, dass die Bundesregierung deutlich strengere Regeln beim Heizungsaustausch zum 1. Januar 2024 plant, 65 Prozent erneuerbare Energien sollen dann vorgeschrieben sein – es gelte dann das Datum der Inbetriebnahme. „Vertagen wäre daher ganz schlecht“, so Fichtner.

Heizungen für Feuerwehr und Rathaus

Zur Diskussion standen zunächst die Heizungen im Rathaus und dem Feuerwehrgerätehaus. Als Energieträger standen dem Gremium Gas und Holzpellets zur Auswahl.

Kelemen: „Gas geben – aber nicht mit Gas“

„Wir müssen Gas geben“, sagte Klaus Harald Kelemen „aber ausdrücklich nicht mit Gas.“ Der SPD-Rat warb vielmehr für Pellet-Heizungen. „Das ist bei der Anschaffung teurer, aber wird langfristig günstiger.“ Andreas Fichtner gab indes zu bedenken, dass auch hier der Preis von zuletzt 280 Euro die Tonne auf aktuell 780 Euro angestiegen sei – und eine Pelletsanlage im Rathaus der Verwaltung einen größeren Kellerraum wegnehmen würde.

Welche Heizung ist die richtige?

Der Installateur- und Heizungsbauermeister Markus Proschka (CDU) meinte, dass er bis vor kurzem noch ein Verfechter der Gasheizung gewesen sei, „aber das hat sich geändert“. Wegen der Platzprobleme im Rathaus plädierte er für eine Kombination aus Gas- und einem möglichst großen Pelletskessel – wobei er Letzteren gerne als Grundheizung haben würde. Das Rathaus möge bitte prüfen, ob dies möglich sei.

„Heute eine Heizung zu beschließen, das ist wirklich grad schwierig,“, meinte Uwe Härer-Schurr (GLU), „vom Gefühl her würde ich gerade aber auch Pellets wählen.“

Pellets zusätzlich zur Gasheizung

Silvan Vollmar (FW-FD) fand es „richtig schwierig, über eine Heizung zu entschieden“, denn „man kann bei den Verbrauchskosten nicht kalkulieren“. Außerdem müsse man ehrlich sagen, dass die Gemeinde ein Nahwärmekonzept hatte, das von der Mehrheit nicht getragen wurde. Woraufhin Härer-Schurr ihm zurief: „Sei froh, dass es nicht geklappt hat!“

Momentan, so Vollmar, bleibe nur Holz oder Gas. Deshalb würde er auch für eine Kombination aus Gas und Pellets plädieren.

Der Technische Ausschuss sprach sich dann einstimmig für eine Pelletsanlage mit rund 95 Kilowatt als Ergänzung zum bestehenden Gaskessel aus. Geschätzte Kosten: 140.000 Euro. Final entscheiden muss über die Anschaffung dann der Gemeinderat.

Pellets für das Schlossgartenareal

Vorberaten hat das Gremium außerdem über die Heiztechnik im künftigen Kinderhaus auf dem Schlossgartenareal. Andreas Fichtner vom Bauamt sagte, dass er hier keine einfache Gasanlage wolle, sondern „zwei Kessel, damit die eine Anlage weitermachen kann, wenn die andere ausfällt“. So eine Kombination würde auf längere Sicht auch besser arbeiten, als wenn eine Anlage immer auf Vollgas laufe. Sein Vorschlag lautete daher: eine Einzelkessel-Gasanlage mit 100 Prozent Leistung sowie eine Pelletsanlage mit 50 Prozent Leistung. Geschätzte Kosten: 330.000 Euro.

Wichtig bei dieser Entscheidung war dem Gremium die Frage: Ist auf dem Gelände genügend Platz für ein Pellet-Lager? Herstellen ließe sich ein solches nur unter der Erde, etwa unter den Parkplätzen. Denn der bestehende Lagerraum sei dafür zu klein, so CDU-Rat Markus Proschka, der sich für das Gebäude am liebsten eine reine Pelletsanlage wünschen würde. Allerdings sollte dafür geprüft werden, wie groß ein potenzieller Tank sein könnte. „Wenn der nach fünf Tagen leer ist, müssen wir die Variante vom Rathaus nehmen“, so Proschka.

"Wir können nicht einfach 120 Kinder heimschicken"

Klaus Harald Kelemen (SPD) sagte: „Für mich gibt es auch bei diesem Punkt nur eine Entscheidung“, nämlich eine Zwei-Kesselanlage – am besten mit zwei Pelletsanlagen. Und, falls dies nicht möglich sei, eine Hauptheizung für Pellets und eine Zweitheizung für Gas, „ich könnte damit leben, aber eigentlich will ich es nicht“.

Silvan Vollmar (FW-FD) wies auf die Bedeutung der Versorgungssicherheit hin: „Wir können nicht einfach 120 Kinder heimschicken, weil wir das Gebäude nicht heizen können.“ Daher sprach er sich für die von der Verwaltung vorgeschlagene Kombination von Gas und Pellets aus, „das ist die sicherste Variante“.

Kinderschüle bleibt außen vor

Bauamtsleiter Ludwig Kern erinnerte daran, dass die Entscheidung über die Zukunft der Schulstraße 44 (also das ehemalige Kinderschüle) noch aussteht. „Wir bitten deshalb darum, das Gebäude bei der Dimensionierung der Heizung außen vorzulassen.“

Benjamin Treiber nahm aus dem Gremium letztlich einen Prüfauftrag mit. Die Verwaltung wird nun prüfen, ob eine reine Pelletsheizung möglich oder eine Kombination mit Gas nötig ist.

Wie viel das kosten und welche Fläche ein Pellet-Lager benötigen würde, das wird die Verwaltung in einer der kommenden Sitzungen dann berichten.