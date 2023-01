Mehrere Kündigungen im Kindergarten Drosselweg in Plüderhausen: Was ist los?

Eine „unsichere Zukunft für die Betreuung der Kinder“ prophezeit ein anonymer Brief, der unsere Redaktion kürzlich erreichte. Die Personalsituation im evangelischen Kindergarten Drosselweg in Plüderhausen sei kritisch, vor Weihnachten hätten sechs Erzieherinnen gekündigt, „wohl nach Diskussionen über die anstehende Mehrarbeit bei der Betreuung“. Der Arbeitgeber, die evangelische Kirchengemeinde Plüderhausen, habe sich angeblich „stur gezeigt und wollte nicht auf die Anregungen der Mitarbeiterinnen eingehen“, hätte diese via Mail sogar beschimpft. Gewagte Vorwürfe, die Identität des Absenders bleibt aber geheim, so dass die Informationen schwer zu verifizieren sind. Wir haben die Anschuldigungen beim Träger des Kindergartens vorgetragen und nun eine Stellungnahme erhalten.

Tatsächlich haben einige Fachkräfte gekündigt

„Tatsächlich gab es Kündigungen mit unterschiedlichen Kündigungsfristen“, beantwortet Miriam-Jasmin Hüsch vom evangelischen Kirchenbezirk Schorndorf, der Träger des Plüderhäuser Kindergartens, unsere Fragen. Ende Dezember habe eine kirchliche Mitarbeiterin die Einrichtung verlassen, die Stelle sei aber direkt nachbesetzt worden. „Bis zum Sommer verlassen vier kirchliche Mitarbeiter/-innen die Einrichtung. Da uns für die Familien und Kinder der Einrichtung eine gute und stabile Betreuung wichtig ist, läuft der Bewerbungs- und Besetzungsprozess bereits“, so Hüsch weiter.

Auf die Frage, warum die Fachkräfte gekündigt haben, antwortet sie: „Die Erzieher/-innen, die sich dafür entschieden haben, die Einrichtung zu verlassen, haben keinen Grund angegeben.“ Grundsätzlich gelte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Gründe für eine Kündigung angeben müssten. „Wir respektieren und akzeptieren die Entscheidung unserer Mitarbeiter/-innen und bedauern ihre Entscheidung“, schreibt Hüsch. Der Träger führe viele Einzelgespräche mit seinen Fachkräften, „um gemeinsam reflektiert und gut die Zukunft zu gestalten und zu überprüfen, ob wir neue Aspekte in unser Tun miteinbeziehen dürfen“. Gespräche und E-Mails mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden stets professionell und sachlich geführt, „wir arbeiten partizipativ und auf Augenhöhe“.

Dank an das Kita-Personal

Die Betreuung der Kinder sei gesichert, verspricht Hüsch. Der Träger stecke all seine Bemühungen in die Personalgewinnung, Hospitationen hätten bereits stattgefunden. In der Vergangenheit sei es aufgrund der Pandemie und wegen krankheitsbedingter Personalausfälle immer wieder zu einem eingeschränkten Angebot gekommen, das Ziel sei es aber, ein stabiles und verlässliches Betreuungsangebot für Familien und Kinder zu ermöglichen. Die Pandemie, Fachkräftemangel und die unterschiedlichen Betreuungsformen und Bedarfe der Familien seien aktuell überall, auch in den Medien, landesweit vieldiskutierte Faktoren. „Unser Dank gilt dem bestehenden Mitarbeiterteam für seinen Einsatz für die Kinder und Familien in der evangelischen Einrichtung Drosselweg, unsere Mitarbeiter/-innen sind eine große Unterstützung und agieren stets zum Wohle der Kinder.“

Wie ist die Situation in den Kitas in Schorndorf?

Auch für Schorndorfer Kindertagesstätten desselben Trägers sind momentan einige Stellen ausgeschrieben. In der Haubersbronner Kita „Volltreffer“ werden zum Beispiel eine Einrichtungsleitung sowie pädagogische Fachkräfte für die Kinderkrippe und eine Integrationskraft gesucht, in anderen Kindergärten der evangelischen Gemeinde werden zum Beispiel Vertretungskräfte gesucht.

Auf Nachfrage, wie es um die Personalsituation in den Schorndorfer Kindergärten des Trägers bestellt ist, zeigt Miriam-Jasmin Hüsch sich entspannt: „Es ist keine Stelle offen.“ Die Personalsituation sei gut, allerdings würden in diesem Jahr altersbedingt drei Leitungskräfte in den Ruhestand gehen, weshalb vorzeitig Stellen ausgeschrieben seien, um einen guten Übergang hinzubekommen. Momentan gebe es allgemein keine Einschränkungen im Betrieb, es könne natürlich sein, dass bei Krankheit einmal etwas nicht aufgefangen werden könne. Angesprochen auf einen Brief an die Eltern der Kita Volltreffer, der unserer Redaktion vorliegt und in dem auf eine reduzierte Betreuungszeit ab dem 1. Februar aufgrund von offenen Prozenten beim Personal hingewiesen wird, verweist Miriam-Jasmin Hüsch auf eine Notgruppe in dieser Woche für Eltern, die auf längere Betreuungszeiten angewiesen sind.