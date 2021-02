Im Oktober 2019 war die Aufregung in Plüderhausen groß. Bürgermeister Andreas Schaffer hatte damals den Gemeinderat über Mehrkosten bei verschiedenen Projekten in Höhe von mehr als einer Million Euro informiert. Schaffer hatte gegenüber dem Gremium „Missmanagement“ eingeräumt, etwas, das ihm in seinen mehr als 30 Jahren als Bürgermeister bislang nie passiert sei. Verwaltung und Gemeinderat haben deshalb die Gemeindeprüfanstalt (GPA) darum gebeten, die Bauprojekte zu