Das Remsufer zwischen Mühlkanal und Uferweg in Plüderhausen ist ein Artenschutzgebiet. Vogelkundler des Naturschutzbundes (Nabu) haben dort Eisvögel gesichtet, die versucht haben, an der Stelle Brutstätten anzulegen. Dabei seien sie aber so häufig von Spaziergängern und deren Hunden gestört worden, dass es bei einem Versuch blieb.

Mitarbeiter des Gemeindebauhofs haben deshalb bereits im Frühsommer Hinweisschilder angebracht, die sie vom Regierungspräsidium erhielten. Allerdings hatte