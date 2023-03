Neue CD von George Leitenberger: Konzert am Freitag (03.03.) in Plüderhausen

George Leitenberger? Sollten Sie kennenlernen! Um Ihnen darauf Lust zu machen, stimmen wir schon mal eine kleine Hymne auf den Singer-Songwriter an, der in Schorndorf aufgewachsen ist und nach Stationen über Berlin, Paris und London inzwischen in Genf lebt.

In Schorndorf groß geworden ist George Leitenberger im Alten Schloss. Wie es im inspirierten Pressetext heißt: „einer Mischung aus Forstamt, Knast, Finanzamt und Amtsgericht direkt über einem gigantischen Weinlager in tiefen, dunklen Kellern“. Und wenn man seine Songs hört, meint man, in dieser Beschreibung auch deren abgründig architektonische Perspektivenvielfalt zu erkennen. Enge Heimat, die mit sanfter Melancholie in die weite Welt explodierte.

Verwundbar aus eigener Verletzlichkeit

„Roadmovies“ heißt Leitenbergers neue CD, die ab heute erhältlich ist und an diesem Abend mit einem Release-Konzert um 20 Uhr im Theater hinterm Scheuerntor veröffentlicht wird. Ein Aufwärmkonzert hat es vor ein paar Tagen in Berlin gegeben, aber richtig Geburtstag der CD wird in Plüderhausen gefeiert! Was ist zu hören?

Zuallererst diese Stimme. Ich kenne keinen deutschen Sänger, dem es gelingt, das Deutsche in einen knisternden Chanson-, vibrierenden Folk- und freien Jazz-Sound einzuschmelzen. Das ist grandios. Und ein bewusst-unbewusstes Unterlaufen des immer noch oft (nach-) dröhnenden deutschen Knatter- und Befehlstons. Das entwickelt bei ihm einen Sog, dem man sich kaum entziehen mag. Ja, das hat etwas Verführerisches ohne jegliche Gewaltanwendung. Da macht sich jemand mit großer Kunst einladend verwundbar - aus eigener Verletzlichkeit.

Ein bangendes Liebeslied, ach was: Ein wunderschönes Minnestück im erotischen Schimmern von Lissabon ist „In der Nacht“. Auf eine exotische, nichts verklärende Nordafrika-Reise nimmt uns „Boulevard du Grand Maghreb Arabe“ mit. In Klammern: Leitenberger singt deutsch, französisch und englisch.

Ein Loslassen von Lust und Leid

Ein großes musikalisches Roadmovie ist „El Chepe“, die Erinnerung an eine Zugreise in Mexiko, die Leitenberger vor 40 Jahren unternommen hat. Im Refrain: „Bewahr deine Erinnerungen, sie sind das Einzige, was bleibt.“ Und „Buschtaxi“ entführt uns, oder setzt uns aus, der Wüste im ägyptischen Assuan. Im poetisch pulsierenden Lied fährt der inzwischen 62-Jährige die Welt ein. Mit dem wilden „Tiny Shitty People“ wehrt er sich gegen toxische Menschen und weiß, dass er selber infiziert ist.

Aufgenommen wurden die insgesamt zehn Songs der neuen CD mit sieben Mitmusikern nicht in einem perfekten Studio, sondern vorwiegend in einer aufgegebenen Fabrik bei Genf. Gewollt war ein rauer, frei perlender Klang des absichtlich Nicht-Perfekten. Das ist kantig und trotzdem aus einem schmelzenden Guss mit immer wieder überraschenden Arrangements.

Unterwegs sein in die Welt, nach außen und innen, das ist der melancholische Trip von „Roadmovies“. Ein melancholisch-intensives Loslassen - von Lust und Leid.