Die Gemeinde Plüderhausen hat nach dem großen Ansturm auf den Badesee an den vergangenen Wochenenden reagiert und die Gesamtzahl der Badegäste, die sich dort gleichzeitig aufhalten dürfen, von 2000 auf 1500 gesenkt. Der Parkplatz werde dann auch gesperrt, sagt Bürgermeister Andreas Schaffer. Bisher habe Seewart Martin Dannenhauer schon sechs- oder siebenmal die Notbremse ziehen müssen, wenn schon 2000 Menschen am See waren und noch mehr dorthin drängten. „Unser Konzept hat gegriffen“, sagt