Pächterfamilie hört auf: Wie geht es weiter mit der Ratsstube in Plüderhausen?

Die Ratsstube am Marktplatz ist eine Institution in Plüderhausen. Denn die beliebte Gaststätte übernimmt nicht nur die Bewirtung für die Staufenhalle, sie ist auch der Essenslieferant für die Mensa an der Hohbergschule.

Doch am 31. Juli 2023 ist damit Schluss. Denn dann endet das Pachtverhältnis zwischen der Gemeinde mit Heike und Gerald Echtner, das insgesamt 15 Jahre bestand. Eigentlich wäre der Pachtvertrag bereits Ende des Jahres ausgelaufen. Doch die Gemeinde war auf Familie Echtner zugekommen mit der Bitte, doch noch ein wenig zu verlängern – gerade mit Blick auf die Versorgung der Schulmensa. Zum Ende des kommenden Schuljahres gehen die beiden Gastronomen nun endgültig in den verdienten Ruhestand. „Das ist dann ein sauberer Schnitt“, findet Heike Echtner. Was anschließend mit der Ratsstube passiert, ist indes noch unklar.

Die Verwaltung hat drei Vorschläge gemacht für die Zukunft

Drei Optionen hat die Gemeinde jetzt vorgeschlagen. Erstens: Alles bleibt wie gehabt. Zweitens: Der Küchenbereich wird ertüchtigt und getrennt – für Ratsstube und Staufenhalle sowie einen Bereich, der die Kindergärten und die Mensa bekocht. Oder drittens: Die Küchenbereiche werden in drei Bereiche getrennt: für die Ratsstube, die Mensa sowie die Staufenhalle, wo dann Caterer bewirten könnten. Bürgermeister Benjamin Treiber wollte vom Gemeinderat dazu ein Stimmungsbild bekommen.

Klar ist aber, dass unabhängig davon Investitionen in das gemeindeeigene Gebäude anstehen: ins undichte Flachdach, das Kühlhaus sowie die Gebäudedämmung.

Eine Chance für die Belebung des Marktplatzes?

Silvan Vollmar (FW-FD) sieht in dem Pächterwechsel vor allem die Chance, den Marktplatz aufzuwerten. Potenzielle Pächter sollten seiner Ansicht nach daher zunächst ein Konzept vorlegen, wie sie diesen gestalten würden. „Mein Wunsch wäre es, den Marktplatz autofrei zu machen und anders zu nutzen.“ Das Mensaessen sollte aber auf jeden Fall auch künftig dort gekocht werden. „Dieses gut funktionierende System will ich nicht ohne Not zerstören.“ Ein Umzug der Bücherei in das Gebäude, wie er im Gemeinderat schon diskutiert wurde, käme für ihn nicht infrage, die sei am jetzigen Standort richtig und würde die Hauptstraße beleben – was der Rest des Gemeinderates genauso sah.

Auch Thomas Reißig (SPD) kann sich die Zukunft der Ratsstube nur als Gastronomie vorstellen, „sonst ist der Marktplatz vollends tot“. Und er zeigte sich optimistisch, dass ein Pächter gefunden wird, denn „es ist das einzige Lokal mit großem Nebenraum in Plüderhausen, da ist programmiert, dass das läuft, wenn er nicht gerade das mieseste Essen im Ort kocht“. Reißig sprach sich allerdings dafür aus, dass die Staufenhalle künftig für Caterer geöffnet wird. „Dann müssen wir aber für die Ratsstube eine komplett neue Küche bauen! Da müsste man einen Haufen Geld ausgeben“, gab Bauamtsmitarbeiter Andreas Fichtner hier zu bedenken.

Sollen in der Staufenhalle künftig auch Caterer kochen können?

„Ganz wichtig wäre uns die Trennung von Vereinscaterer und Ratsstube“, sagte auch Erich Wägner (GLU), der diese Verbindung als „von Anfang an unglücklich“ empfand. Wichtig wäre ihm außerdem, dass das funktionierende System für die Mensa erhalten bleibt und der Marktplatz durch Gastronomie wieder mehr belebt wird.

Das "Hofbräuhaus" von Plüderhausen

„Was die Ratsstube für Plüderhausen ist, ist das Hofbräuhaus für München“ – ein wichtiger Ort für Vereine, Parteien oder Trauerfeiern, meinte Ulrich Scheurer (CDU). „Wenn wir das nicht mehr da hätten, wäre in der Ortsmitte gar nichts mehr los.“ Außerdem benötige man in Plüderhausen auch etwas für ältere Mitbürger, das barrierefrei ist. Dieser Punkt ist auch Elke Mück besonders wichtig, schließlich sei die Ratsstube das einzige Restaurant mit barrierefreiem Eingang und barrierefreier Toilette im Ort. Vielleicht, so ihr Wunsch, könne der zukünftige Pächter dann noch Essen auf Rädern anbieten. Klar sei: „Wir brauchen eine Gastronomie in der Ortsmitte.“

Man sollte bei dem Projekt möglichst groß denken, meinte Andreas Theinert (CDU). Wichtig ist ihm vor allem die Belebung des Marktplatzes und die Hallennutzung für Caterer – „wenn wir das reinkriegen, wäre das super“.

„Bei der Wunschliste sind wir alle mehr oder weniger gleich“, konstatierte Peik Reitler (FW-FD). „Wir müssen einfach mal groß Flagge hissen, dass wir jemand suchen, der sich hier einbringt.“

Alles nur Traumvorstellungen des Gemeinderats?

„Das sind doch alles nur Traumvorstellungen“, meinte hingegen Fraktionskollege Carlo Fritz. Ein Umbau der Staufenhalle für eine Catering-Küche wäre viel zu teuer und sie würde viel zu selten genutzt. „Ihr macht im Augenblick schon alle Vorschriften, was er machen soll, dann kommt keiner“, kritisierte er. „Und wenn wir dem auch das Bonbon mit der Staufenhalle wegnehmen, wen kriegst du dann noch als Pächter?“

Klaus Harald Kelemen (SPD) monierte, dass der Gemeinderat in der Vergangenheit Veranstalter aus der Staufenhalle vertrieben habe mit zu hohen Gebühren und der Pflicht, alles von der Ratsstube zu übernehmen. Dabei hätten die Vereine durchaus Interesse, dort wieder selbst etwas zu machen, auch türkische Hochzeiten könnte Kelemen sich in der Halle vorstellen. Er sei jedoch „völlig dagegen, das Konzept mit dem Pächter zu entwickeln. Es muss politisch ganz klar entschieden werden, was wir mit dem Gebäude wollen, das muss der Ausschuss Staufenhalle machen und Besichtigungsfahrten veranstalten“. Darüber sollte die Verwaltung erst einmal nachdenken. Dass sich zuvorderst der Ausschuss Staufenhalle mit dem Thema beschäftigen soll, hatte auch Thomas Reißig angemahnt.

Bücherei-Umzug ist vom Tisch, alles andere ist noch offen

Bürgermeister Benjamin Treiber sagte dazu: „Ich tu mich etwas schwer mit der Ausschuss-Arbeit in so einer kleinen Kommune. Vielleicht können wir da im Ältestenrat mal darüber sprechen, wie die richtige Vorgehensweise ist.“ Er gab zudem zu bedenken, dass es bei diesem Verfahren gleich zwei verschiedene Ausschreibungen geben werde: eine europaweite für die Mensaverpflegung und eine für die Ratsstube. Dazu müssten die Rahmenbedingungen aber zunächst geklärt werden.

Und klar ist aus Sicht der Verwaltung bislang nur, dass eine Verlegung der Bücherei an diese Stelle nicht gewollt ist. Ansonsten „müssen wir schauen, dass wir auf dem Weg weitermachen“.