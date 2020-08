Am Sonntagmorgen meldet sich Seewart Martin Dannenhauer völlig entspannt am Telefon. Wie war das Wochenende? „Alles ist wunderbar verlaufen“, sagt er. „Ohne Theater auf dem Platz.“ Dazu muss man allerdings wissen, dass Dannenhauer schon viel gesehen hat und ziemlich hart im Nehmen ist. Tatsächlich war der Ansturm der Badegäste am Freitag und Samstag bei Temperaturen weit über 30 Grad extrem groß. Sowohl am Freitag als auch am Samstag hat der Seewart bereits um die Mittagszeit herum die