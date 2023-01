Plüderhäuser Festtage: Was beim zehnten Blasmusikfestival geboten sein wird

Dass das Blasmusikfestival bei den Plüderhäuser Festtagen einmal so ein Publikumsliebling wird, damit hatten die Veranstalter zunächst gar nicht gerechnet. Ursprünglich geplant als besonderer Höhepunkt für die 50. Festtage 2012, wird es in diesem Jahr bereits das zehnte Mal stattfinden. Welche Kapellen 2023 auftreten wollen und was das Blasmusikfestival so besonders macht, darüber haben wir mit Hartmut Bay, beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Plüderhäuser Festtage, und Bürgermeister Benjamin Treiber gesprochen.

Bürgermeister Benjamin Treiber: „Ich bin begeistert“

Bürgermeister Benjamin Treiber war 2022 das erste Mal bei den Plüderhäuser Festtagen. „Dass Blasmusik so ein Zelt füllt und so eine Wahnsinnsstimmung herrscht, konnte ich mir davor gar nicht vorstellen“, erzählt er. „Ich bin begeistert von dem Format.“ Schon nach einer halben Stunde seien die Gäste auf den Bänken gestanden, darunter auch viele junge Menschen. Das Blasmusikfestival sei eines seiner absoluten Highlights bei den Festtagen gewesen.

Dass es am 20. Juli 2023 nun zum zehnten Mal stattfindet, ist der Tatsache geschuldet, dass die Begeisterung sowohl bei den Musikerinnen und Musikern als auch bei den Gästen gleichbleibend groß ist. In diesem Jahr gab es 16 Bewerbungen auf acht Spielplätze, die nach bestimmten Kriterien vergeben wurden.

Kapellen, die sich zum ersten Mal beworben haben, dürfen auf jeden Fall spielen, bei den anderen war entscheidend, wie lange der letzte Auftritt schon zurückliegt. Ins Programm mit aufgenommen wurden dann die Kapellen, die schon am längsten nicht mehr gespielt hatten.

Wer in diesem Jahr auftreten wird

2023 auftreten werden nun also zum ersten Mal der Musikverein Bondorf, der Musikverein Oberbrüden und der Musikverein Gschwend. Zum wiederholten Male mit dabei sein werden der Musikverein „Gut Ton“ Weiler zum Stein, der Musikverein Trachtenkapelle Winterbach, der Musikverein „Frisch-Auf“ Haubersbronn - Haubersbronner Dorfmusikanten, der Musikverein Hüttlingen und der Musikverein Leinzell.

Hartmut Bay freut es, dass so reges Interesse am Blasmusikfestival herrscht und dass so viele Musikvereine sich wiederholt bewerben. „Wenn es ihnen nicht gefallen hätte, würden sie ja nicht wiederkommen wollen“, meint er und erinnert auch gerne daran, dass es erst seit Beginn des Blasmusikfestivals einen vierten Volksfest-Tag bei den Festtagen gibt.

Da die anderen Tage eigentlich auch vorher schon gut liefen, habe man 2012 überlegt, wann das Festival stattfinden könne, und sich dann für den eher risikobehafteten Donnerstag entschieden. Mit Erfolg, wie sich schnell zeigte.

Ein Festival von der Region für die Region

„Es gibt keine Spielpause“, erklärt Hartmut Bay das Konzept beim Blasmusikfestival. Auf zwei Bühnen werde abwechselnd gespielt, dadurch entwickle sich eine gewisse Eigendynamik. Seit vielen Jahren moderiert der aus dem Fernsehen bekannte Hansy Vogt das Festival. Bezahlt gemacht habe sich auch, dass während des Festivals ein „Rummelbummel“ möglich sei, so dass auch Menschen, die nicht den ganzen Abend im Zelt verbringen wollen, auf ihre Kosten kommen.

Die Kapellen, die angereist sind, blieben oft länger und feierten auch nach ihrem Auftritt noch mit. „Wir wollten ein Festival von der Region für die Region“, sagt Hartmut Bay. Das habe sich nun bewährt.

Im Vordergrund steht der Spaß

Bürgermeister Benjamin Treiber merkt an: Einige der Kapellen spielen das erste Mal vor einem solch großen Publikum, seien vorher vielleicht sogar aufgeregt, nehmen den Abend als etwas Besonderes war. „Es ist kein Leistungsspielen“, ergänzt Hartmut Bay. Im Vordergrund stünden der Spaß und die Präsentation.

Am wichtigsten sei ihm, dass am Ende des Festivals alle Musiker und Gäste einen guten Abend hatten.