Plüderhäuser Feuerwehr bekommt ein neues Lösch-Fahrzeug

Seit dreißig Jahren ist das Löschgruppenfahrzeug der Plüderhäuser Feuerwehr bereits im Einsatz. In dieser Zeit wurden wichtige Teile zwar stets ersetzt. Doch nach drei Jahrzehnten hat das Feuerwehrfahrzeug das Ende seiner Laufzeit erreicht.

Was das neue Fahrzeug kann

Nun wird es ersetzt durch ein Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), das zusätzlich eine umfangreiche Ausrüstung für die technische Hilfeleistung beinhaltet. Das HLF 20 fährt in der Regel als erstes Fahrzeug zu Fahrzeugbränden, Brandmeldeanlagen oder technischen Hilfseinsätzen – und es kann aufgrund seiner umfassenden Beladung auch bei der Brandbekämpfung eingesetzt werden.

Eine Beschaffungskommission, an der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr federführend beteiligt waren, hat die Details für die Beschaffung des Fahrzeugs koordiniert. Jetzt hat der Gemeinderat einstimmig der Anschaffung zugestimmt.

Lieferzeit: voraussichtlich zwei Jahre

Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf rund 550.000 Euro. Hinzu kommen Kosten für Ausschreibung und externe Betreuung in Höhe von rund 14.000 Euro. Geschätzte Lieferzeit: etwa zwei Jahre.

Benjamin Treiber richtete in der Gemeinderatssitzung seinen Dank an die Mitglieder der Beschaffungskommission, die viel Zeit und Herzblut in das Thema gesteckt hätten: „Da steckt viel organisatorischer Aufwand bei der Feuerwehr dahinter, das ist nicht selbstverständlich.“ Er betonte zugleich: „Die Preise sind höher als ursprünglich angenommen. Der Markt ist momentan sehr angespannt.“ Im Rathaus habe man indes durchaus noch höhere Zahlen erwartet.

Was der Gemeinderat dazu zu sagen hatte

Gemeinderat Silvan Vollmar (FW-FD) wollte wissen, ob man bei der langen Lieferzeit Festpreise vereinbart habe, was die Kämmerin Regina Rösch bejahte.

Im Februar, als das HLF im Gremium einstimmig ausgeschrieben wurde, gab es bereits viel Lob seitens des Gemeinderates. Andreas Theinert (CDU) sagte wie gewohnt lakonisch: „Logisch, nötig, danke, machen!“ Sein Fraktionsvorsitzender Ulrich Scheurer stellte heraus, dass die Plüderhäuser Feuerwehr „einen der neuesten Fuhrparks im Kreis“ habe, „das spricht für eine intakte Wehr“. Klaus Harald Kelemen (SPD) dankte der Beschaffungskommission für die „super Fleißarbeit“, damit habe sich die Gemeinde Kosten gespart.

Und Erich Wägner (GLU) betonte, er habe großen Respekt vor der Feuerwehr. „Wir wünschen euch, dass ihr von jedem Einsatz heil zurückkommt.“