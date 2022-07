Plüderhausen: Förderverein für gutes Leben im Alter feiert Sommerfest am Sonntag

Bevor die eigenen Eltern alt werden, machen sich die wenigsten Menschen Gedanken über das Thema Altenpflege. Doch dann kommt es oft mit einer ungeahnten Wucht über sie herein und es muss Tagespflege, betreutes Wohnen oder ein Pflegeheim gefunden werden.

Das Thema wird in einer alternden Gesellschaft künftig noch an Bedeutung gewinnen. Und „die häusliche Pflege wird im großen Stil nicht mehr zurückkommen, wir brauchen das einfach“, sagt Thomas Häussermann. Der Arzt im Ruhestand und ehemalige langjährige Gemeinderat ist Vorsitzender des Förderverein Altenzentrum in Plüderhausen. Und dieser kümmert sich seit mittlerweile 27 Jahren darum, dass auch im hohen Alter ein gutes Leben in der Gemeinde möglich ist.

Wieso der Verein einst gegründet wurde

Gegründet wurde der Förderverein einst im Jahre 1995, weil sich in dieser Zeit im Pflegebereich gerade eine ganze Menge tat. Ende der siebziger Jahre kümmerte sich noch eine einzige Diakonieschwester um die Altenversorgung im Ort, berichtet Häussermann. Inzwischen wurde aber die Pflegeversicherung eingeführt. Es begann die Professionalisierung dieses Arbeitsbereichs. Der Bedarf danach stieg. Auch Plüderhausen wollte deshalb ein eigenes Seniorenheim errichten. Und der Förderverein sollte ursprünglich dabei helfen, dies finanziell zu stemmen. Nach einem langen, intensiven Auswahlprozess bekamen die Ziegler’schen den Zuschlag. Seit Oktober 2005 werden im Haus am Brunnenrain, mitten im Ort, Senioren betreut.

Für den zentralen Standort habe man sich ganz bewusst entschieden, sagt Häussermann. Man wollte die Senioren dadurch möglichst gut in den Ort integrieren, und ihnen kurze Wege ermöglichen.

Wozu bedarf es überhaupt eines Fördervereins?

Für Elke Mück, die zum Vorstand des Fördervereins gehört, ist diese Idee auch aufgegangen: Sehr viele Plüderhäuser Bürger verbringen inzwischen hier ihren Lebensabend, die Wege sind kurz und die Pflegedienstleitung ist obendrein „mehr als ordentlich“. Sie findet: „Das ist ein Pfund in der Ortsmitte“.

Doch wenn das Pflegeheim gar nicht von der Kommune betrieben wird, wozu bedarf es dann noch eines Fördervereins? „Die Feinheiten bei der Pflegeeinrichtung, die machen wir“, erklärt Mück. So betreibt der Verein etwa die Cafeteria im Haus am Brunnenrain, organisiert von Rolf Schließer, der das seit jeher, „immer noch und sehr gut“ macht, so Mück.

Wie sich der Verein für das Pflegeheim engagiert

Das Café ist auch die Haupteinnahmequelle des Fördervereins. Die Einnahmen werden in das Pflegeheim, das betreute Wohnen und die Tagespflege investiert.

So engagiert sich der Verein bei der Gestaltung des Hauses und seines Vorplatzes, stattet den Gemeinschaftsraum aus, fördert Aktivitäten wie Gedächtnistrainings, Gymnastik, Musikpädagogik oder einen Clown, der zweimal im Monat vorbeischaut. Außerdem ist es gute Tradition, gemeinsam mit den Senioren am jeweiligen Montagnachmittag den Festtagen einen Besuch abzustatten. „Wir sorgen dafür, dass immer was geboten ist“, sagt Häussermann. „Und wir sind offen für weitere Dinge, die das Pflegeheim lebenswert machen“. Aktuell möchte der Förderverein zudem den bestehenden Demenzgarten neu gestalten. Die Zusammenarbeit mit den Ziegler’schen sei dabei insgesamt ausgesprochen gut, betont Thomas Häussermann.

Nachwuchs für den Verein wird dringend gesucht

Es gibt aber ein Problem: „Die Vereinsmitglieder sind inzwischen überaltert“. Häussermann, der schon einmal für 14 Jahre im Vorstand war, hat diesen Posten aktuell nur inne, weil sich niemand sonst fand. Er versteht sich daher nur als „Mann des Übergangs“, eigentlich sollten Jüngere jetzt das Ruder übernehmen.

Es müsse, so Elke Mück, daher stärker ins Bewusstsein gerückt werden, wie wichtig und besonders das Haus am Brunnenrain ist. Und dass eine Beschäftigung damit sinnvoll ist, bevor jemand persönlich davon betroffen ist. „Es lohnt sich, in den Verein einzutreten!“, findet sie. Die Fördermitgliedschaft kostet gerade mal 16 Euro im Jahr. Wer sich engagieren oder passiv fördern möchte, sei jederzeit willkommen.

"Müssen den Generationswechsel stemmen"

„Wir wünschen uns, dass der Enthusiasmus für das Pflegeheim weitergeht“, sagt Mück, „denn wir werden alle älter, deshalb dürfen wir da nicht nachlassen“. Und Häussermann betont: „Wir müssen diesen Generationswechsel stemmen“.

Damit auch künftige Generationen bis ins hohe Alter hinein gut in Plüderhausen leben können.