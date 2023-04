Plüderhausen: So trainieren die Dart-Sportler im Paradies-Café

Alles bingo, wenn der Wurf die Mitte der Zielscheibe trifft? Ja eben nicht. Das mag zwar beim Gewehrschießen so sein. Aber Dart ist anders. Die Dartscheibe ist in ganz eigenartige Segmente aufgeteilt. Höchste Punktzahlen ergeben sich aus Treffern in einen mittleren Millimeter-Ring. Den sollteste treffen!

Dart wird als Wettkampf und als Freizeitvergnügen immer beliebter

Auch sonst hat dieses Geschicklichkeitsspiel, diese Wurfsportart, dieser Präzisionssport so seine Eigenheiten – und wird aber als Wettkampf- und Freizeitvergnügen immer beliebter. So auch in Plüderhausen. Hier haben sich im April 2022 die „Paradies-Darters“ gegründet.

Zusammen mit Sascha Visockis und Timo Rübe hat Klaus Seidel aus anfänglich vier Leuten eine Gruppe mit nun 14 Spielern aufgebaut, die aus nah und fern im Plüderhäuser Paradies Billard- und Dart-Café zum Trainieren zusammenkommen. Seit vergangenem März spielen sie in der Rems-Murr-Dart-Liga immer samstags mit 17 anderen Mannschaften in der C-Liga.

Entspannung und Disziplin

„Wir versuchen, uns dort mit Training hochzuarbeiten“, erklärt Klaus Seidel. Dazu hat der Pächter des Paradies-Cafés eigens vier neue E-Automaten aufgestellt, mit denen die erreichte Punktezahl elektronisch sofort angezeigt wird. Das ist professioneller als die kleine Dartscheibe, wie man sie sonst in Eck-Kneipen oder den nostalgischen, inzwischen vom Verschwinden bedrohten englischen Pubs kennt, in denen das Dart vor etwa 150 Jahren entstanden ist.

Aber was macht die Faszination, den Kick dieses Spiels aus? „Damit wir von der Straße wegkommen“, sagt lachend einer aus der Truppe. „Es ist ein sehr entspannter Sport“, ist von einem anderen zu hören. Aber, „es geht auch um Disziplin, wie in jeder anderen Sportart“, fügt einer der Dartfreunde hinzu.

Oder „Dartsport besteht aus Automatismus und Konzentration“. Und deshalb das Training. Geübt werden etwa Stellung und Haltungswinkel zur Scheibe. „Einmal in der Woche, donnerstags, so zwei, drei Stunden.“ Das ist natürlich nichts im Vergleich zu den internationalen Profi-Spielern, die es auch gibt, und die, wie erzählt wird, bis zu acht Stunden am Tag üben.

Auch im Rathaus ist zur Entspannung der Mitarbeiter eine Dartscheibe angebracht

Gespielt wird in der C-Liga die Spielvariante „301“, bei der jeder Spieler anfangs 301 Punkte hat und mit drei Pfeilen wirft. Die bei den Würfen erreichten Punkte werden davon abgezogen. Gewonnen hat, wer als Erster null Punkte erreicht hat.

Alles kann aber noch’n bisschen diffiziler werden, dazu bräuchte es aber ein Studium oder ein langes nächtliches Gespräch. Aber auch, wer wie der Berichterstatter mal probeweise den Pfeil werfen darf und dabei weit unter der Scheibe landet, spürt sofort den Spaß und die Sogwirkung, die von diesem Spiel ausgehen kann.

Der Bürgermeister an der Dart-Scheibe

Das scheint auch Bürgermeister Benjamin Treiber so zu gehen, der zum Pressetermin im Paradies erschienen ist. Er spielt selbst, im Rathaus, wo, wie er sagt „im Pausenraum zur Entspannung“ (vielleicht auch zum gelegentlichen Frustabbau?) für die Mitarbeiter eine Scheibe angebracht wurde. Man merkt’s bei seinen Würfen auf die E-Darts: Der Mann hat im Rathaus ein Händchen entwickelt.

Neben den neu gegründeten Paradies-Darters übt das Ice-Team Plüderhausen, das es bereits seit 2018 gibt und dessen Mitglieder in der B-Liga spielen. Uwe Aschbacher erklärt, „es ist einfach ein Glücksgefühl, wenn der Automat klingelt und du bei null bist!“ Ein Spiel im Übrigen, das von Jung und Alt gespielt werden kann und keine Geschlechtergrenzen kennt.

Heimspiel Ende April

Ein Spiel, das an archaische Ursprünge zurückreicht. An Jagd, Kampf und Tod. Die ersten Wurfspießchen wurden bereits vor etwa 400.000 Jahren verwendet. Im „Paradies“ indes geht es friedlich zu. Und es wird viel gelacht.

Aktuell befinden sich die Paradies-Darters auf dem letzten Platz der C-Liga 2 mit drei Punkten. Nächstes Heimspiel findet am Samstag, 29. April, um 19 Uhr statt. Hingehen und anspornen. Kann ja wohl nicht angehen, dass die auswärtigen DC Bier AKAdemiker auf Platz 1 stehen.