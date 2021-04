„Ich hab' Sie schon gewählt!“, ruft ein Mann Bürgermeister-Kandidat Rouven Klook zu, der ihm in der Plüderhäuser Hauptstraße gerade seine Wahlkampf-Broschüre reichen möchte. Das ist natürlich eine erfreuliche Nachricht für den Bewerber, der mit der Aktion in der Ortsmitte in die letzten zwei Wahlkampf-Wochen einsteigt. Andere Passanten haben sich aber so früh noch nicht entschieden.

„Was würde das mit Ihnen menschlich machen, wenn Sie Bürgermeister werden?“, will eine Passantin, der