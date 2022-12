Plüderhausen: Warum Bürgermeister Benjamin Treiber Land und Bund kritisiert

Die Herausforderungen, vor denen Plüderhausen steht, sind enorm. Eine unvollständige Aufzählung: Bei den Kitas fehlen mehrere Gruppen, das Bauhofgebäude ist schon länger marode, auch Feuerwehr und Rotes Kreuz benötigen neue Gebäude. Zudem ist das Kanal- und Leitungsnetz völlig veraltet. Ganz zu schweigen vom Bahnhof, der immer noch nicht barrierefrei ist. Dabei soll die Ortsmitte belebt werden. Und all das muss obendrein bei chronisch klammen Gemeindekassen gemacht werden. Hinzu kommt, dass die Kommunen generell gerade viele Aufgaben bewältigen müssen, die nicht in ihrer Macht liegen wie die Corona-Pandemie, die Explosion der Energiekosten, Betreuungsplätze an Schulen und Kindergärten oder die große Anzahl an Geflüchteten, die dieses Jahr aufgenommen wurden. „Es sind keine einfachen Zeiten für Kommunen“, sagte der Plüderhäuser Bürgermeister Benjamin Treiber daher jüngst bei seiner Haushaltsrede.

„Mit den Folgekosten werden wir alleingelassen“, sagt der Bürgermeister

Bei dieser Gelegenheit richtete er dann deutliche Worte an Bundes- und Landespolitik, die zuletzt immer neue Leistungen und Rechtsansprüche zugesagt haben. Anschubfinanzierungen gebe es zwar meist, „mit den Folgekosten werden wir jedoch alleingelassen“. Das gelte auch für die Unterbringung von Geflüchteten. „Völlig klar, dass wir den Menschen helfen möchten, in deren Heimatländern Krieg herrscht“, so Treiber, „aber die Kommunen brauchen dabei Unterstützung“.

Und ein Förderprogramm des Landes mit einem Gesamtvolumen von 80 Millionen Euro, wie jüngst präsentiert – das „kann vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen doch kaum die ernst gemeinte Antwort sein“, findet der Bürgermeister.

„Außerdem führt das Maß an Bürokratie zwischenzeitlich zu einer Komplexität, die kaum mehr zu bewältigen ist“. Der Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, Steffen Jäger, habe kürzlich festgehalten, dass vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen die Belastungsgrenze in den Rathäusern erreicht sein, und eine klare und ehrliche Analyse der aktuellen Lage, eine realistische Bewertung des Leistbaren sowie eine neue Festlegung des Erforderlichen nötig seien. Denn „wenn es so weitergeht, wenn Bund und Land so weitermachen, dann schaffen wir es als Kommunen nicht mehr.“

Was 2023 ansteht – und worauf sich der Bürgermeister freut

Er wolle aber keine Schwarzmalerei betreiben, betonte Treiber. Er freue sich auf den nun anstehenden Gemeindeentwicklungsprozess, in dem er eine große Chance sieht. „Ich wünsche mir, dass es gelingt, uns vom Klein-Klein des Alltags zu lösen und wir uns mit den übergeordneten Zielen, den großen Fragen unserer Zeit beschäftigen und gemeinsame Visionen für das Plüderhausen der Zukunft entwickeln“. Mit Vorfreude blicke er auch auf die Leistungsschau im kommenden Jahr, „bei der wir all das zeigen möchten, all das zeigen werden, was Plüderhausen lebenswert macht“.

Der Bürgermeister ging außerdem kurz auf die größten Projekte ein, die im kommenden Jahr anstehen.