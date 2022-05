Plüderhausens scheidender Bürgermeister Andreas Schaffer im Interview: „Es hängt nicht alles am Geld“

Am 25. April wählt Plüderhausen einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Andreas Schaffer geht dann nach knapp 35 Jahren als Schultes der Gemeinde in den Ruhestand. Wir haben mit ihm gesprochen über seine lange Amtszeit, was er im Rückblick anders machen würde, die Herausforderungen für seinen Nachfolger sowie die Folgen der Corona-Pandemie.

Herr Schaffer, Sie gehen Ende Juni nach knapp 35 Jahren in den Ruhestand. Was waren die wichtigsten politischen Entscheidungen in dieser Zeit?

Im ersten Jahrzehnt der Bau eines Allwetterplatzes für den Sportverein im Gänswasen, mit dem das umstrittene und überdimensionierte Sportgebiet Ost aufgegeben wurde.

Was war hier konkret angedacht?

Es gab damals eine Riesenplanung zwischen dem Bereich Bahmüller-Straße und Badesee. Dort sollte ein perfektes Sport- und Freizeitgebiet mit Parkfläche für acht bis zehn Millionen Mark entstehen. Das war eigentlich unbezahlbar für die schon damals hoch verschuldete Gemeinde. 1988 wurde der Allwetterplatz dann am Gänswasen gebaut. Das war mein erster großer Erfolg, für den es im Gemeinderat nur eine knappe Mehrheit gab. Eine wichtige Weichenstellung war der Neubau der Bahnunterführung an der Birkenallee, die ein Jahr später kam. Davor gab es nur die Gänswasenbrücke als Verbindung im westlichen Teil der Gemeinde. Auch der Verkauf des ziemlich sanierungsbedürftigen Alten Rathauses hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen. Nur so konnte es als hochwertiges Kulturdenkmal erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Und im zweiten Jahrzehnt Ihrer Amtszeit?

Hier kamen wichtige Zukunftsinvestitionen hinzu wie der neue Marktplatz, die Erweiterung des Rathauses oder die Sanierung der Staufenhalle. Das war eine Hochzeit der Ortskernsanierung, eine kommunalpolitische Zäsur war dann die Entscheidung zum Bau eines großflächigen Edeka-Marktes außerhalb der Ortsmitte. Die Edeka-Entscheidung im Jahr 1994 war eine kommunalpolitische Zäsur, die ich damals verhindern wollte. Doch eine knappe Mehrheit des Gemeinderats sprach sich dafür aus. Das hat den Ortskern schon beeinträchtigt und zu Verwerfungen geführt. Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren.

Was war wichtig im dritten Jahrzehnt Ihrer Amtszeit?

Gemeindepolitisch ragt die Entwicklung des Quartiers am Brunnenrain heraus. Hier konnten wir trotz schwierigen Grunderwerbs unser langfristiges Ziel, das Seniorenzentrum in der Ortsmitte unterzubringen, ideal mit Mitteln aus der Ortskernsanierung umsetzen. Da bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung. Wir wollten das unbedingt in der Ortsmitte haben. Außerdem gab es in der Zeit drei Schulerweiterungen, wir haben die Hauptstraße und viele weitere Straßen saniert, den Bahnhof gekauft und das Umfeld verbessert. Außerdem gab es eine erhebliche Aufwertung von Aufenthaltsqualität mit der Spielplatzkonzeption und der Remstal-Gartenschau 2019.

Worauf sind Sie im Rückblick besonders stolz?

Zunächst bin ich stolz, dass es mir 34 Jahre gelungen ist, eine Balance herzustellen zwischen dem gleichermaßen schönen wie fordernden Beruf und ausgleichender Freizeitbeschäftigung. Corona war für mich dann noch mal eine Herausforderung. Denn es fehlte der Ausgleich, das Abschalten durch private Unternehmungen wie Theater-, Kino-, Stadionbesuche, Sport oder durch Kurzurlaube. Auch hatte ich vom Wahlkampf bis heute volle Rückendeckung und Unterstützung meiner Frau, wofür ich sehr dankbar bin. Beides war mir immer wichtig und ist aus meiner Sicht Voraussetzung dafür, so lange durchzuhalten und jeden Tag gerne ins Rathaus zu gehen, was ich bis heute tue. Sehr zufrieden bin ich auch über die Wahlergebnisse bei vier Wiederwahlen und dass es mir bis heute gelungen ist, Bürger in die Aufgabenerfüllung miteinzubinden. Das gehört zur DNA unseres Ortes. Stolz bin ich aber auch auf viele kleinere Dinge, wie die Gründung der Gemeindewerke oder der Bürgerstiftung, den Treff an der Rems, die Entwicklung unserer besonderen Theaterlandschaft oder auch darauf, die typischen Plüderhäuser Aushängeschilder wie die Festtage, den Flohmarkt oder Badesee erhalten und ausgebaut zu haben.

Was hätten Sie mit dem Wissen von heute anders gemacht?

Richtig klug ist man immer hinterher! Trotzdem fällt mir so viel eigentlich nicht ein. Natürlich würde man den Marktplatz heute anders entwickeln, wenn man seinerzeit die rasante Entwicklung im Einzelhandel zur Großflächigkeit oder wie heute zum Online-Handel hätte vorhersehen können. Vor allem sah das 1986 beschlossene Ortsmitteentwicklungskonzept vor, dass Einzelhandel nur in der Ortsmitte möglich ist. Die „Edeka-Entscheidung“ hat das mit einem Gemeinderats- Beschluss ausgehebelt. Mit dem Wissen von heute würde ich mich auch für eine offensivere Grundstückspolitik einsetzen. Wegen unseres eingeschränkten finanziellen Spielraums haben wir viele Jahre zu wenig getan in diesem Bereich. Das hätte sich ausgezahlt, wenn man die Entwicklung der Grundstückspreise anschaut.

Was hätten Sie gerne noch umgesetzt, konnten es aber nicht?

Der Bereich zwischen Bahnübergang, dem ehemaligen Möbelhaus Weitmann mit Rathaus und Feuerwehrhaus, ist ein für die Entwicklung der Ortsmitte eminent wertvolles Quartier - auch weil bis auf ein Grundstück alles in Gemeindehand ist. Hier kann man städtebaulich einen großen Wurf planen. Meines Erachtens sollte hier das neue Feuerwehrhaus untergebracht werden mit einem multifunktional nutzbaren Gemeindesaal, der auch langfristig als Proberaum für beide Musikvereine und als Raum für kommunalpolitische oder kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde dienen kann. Klimapolitisch könnte man das ganze Quartier mit Rathaus, Schule und Staufenhalle mit einem Nahwärmekonzept versorgen. Ergänzt würde das Quartier durch attraktive Wohnungen. Ich habe im vergangenen Jahrzehnt mehrfach versucht, hier mit planerischen Voruntersuchungen einzusteigen. Dies fand leider im Gemeinderat aus unterschiedlichen Gründen keine Mehrheit. Das ist halt jetzt für meinen Nachfolger ein interessantes und spannendes Thema.

Wie bewerten Sie die Entwicklung von Walkersbach in Ihrer Amtszeit?

Die Gemeinde hat, gerade in den ersten Jahren, sehr viel investiert, alleine zwischen 1987 und 1990 insgesamt fünf Millionen Mark. Der Ortsteil hat dadurch einen Modernisierungsschub erlebt. Bei dem Dorfentwicklungsprogramm wurde der Kirchweg neugestaltet, die komplette Ortsdurchfahrt ausgebaut und neu gestaltet, eine Brunnenanlage gebaut und es wurden insgesamt 21 private Gebäudesanierungen gefördert. Außerdem hat der Ortsteil eine neue Kläranlage erhalten. 2010 haben wir dann einen Waldkindergarten mit Bauwagen eingerichtet, zwei Jahre später das Dachgeschoss ausgebaut und eine neue Heizungsanlage für das Bürgerhaus installiert. Außerdem wurde der Bolzplatz mit Flutlichtanlage und Ballfangzäunen ausgebaut. Nicht unerwähnt lassen möchte ich den Festplatz, wo immer die Salzkuchenhocketse stattfindet.

Zuletzt gab es rund um das Bürgerhaus immer wieder Ärger. Was hätten Sie tun können, um den Konflikt besser zu entschärfen?

Ich habe von Anfang immer wieder versucht, auf alle Beteiligten ausgleichend einzuwirken, auch mit klaren Hinweisen auf mögliche rechtliche Folgen. Leider kamen meine Vermittlungsversuche nicht an, im Gegenteil. Mir wurde das immer als Parteinahme für die jeweils andere Seite ausgelegt. Insofern saß ich tatsächlich immer zwischen den Stühlen. Da sind einfach zwei Züge mit Vollgas aufeinander zugerast und keiner wollte auf die Bremse treten.

Die Gartenschau war in der Gemeinde nicht unumstritten. Inwiefern hat Plüderhausen davon profitiert?

Plüderhausen ist deutlich attraktiver geworden. Wir haben profitiert von der Gartenschau – und zwar wie geplant nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig. Dabei denke ich nicht nur an die Aufwertung unserer grünen Infrastruktur, die neu geschaffenen Aufenthaltsbereiche oder Wanderwege, sondern auch an neue Bürgerprojekte wie den Bürgergarten, den Kunstweg, den Open-Air-Theatersommer, den Fotowettbewerb des Jugendhauses oder auch den „Treff an der Rems“ und die „Spanische Nacht“, die nur im Zusammenhang mit der Gartenschau entstanden sind. Typisch Plüderhausen war auch die Gemeinschaftsaktion 450 Holzfische, an der Art 5, die Seniorenwerkstatt, Schulen und Kindergärten beteiligt waren. Die Fortführung dieser Bürger-Projekte wurde durch Corona ausgebremst, aber sie werden zukünftig unsere örtliche Lebensqualität bereichern. Ja, und auch der Hochzeitsturm ist ein sehr begehrtes Fotomotiv, gern besuchter Ort zum Entspannen und mittlerweile stark nachgefragter Ort für Trauungen.

Was würden Sie im Rückblick anders machen bei dem interkommunalen Projekt?

Ich würde wenig anders machen. Es war für Plüderhausen ein Riesenfortschritt. Wir haben dank herausragender Bürgerbeteiligung mehr erreicht als erwartet. Die Remstal-Gartenschau 2019 war für viele unserer Bürgerinnen und Bürger ein Riesenevent, den sie in Plüderhausen und im ganzen Remstal genossen haben. Ein unvergessliches Jahr für das Remstal, das durch das Projekt über Gemeindegrenzen zusammengerückt ist. Natürlich waren für uns die bekanntgewordenen Mehrkosten eine bittere Erfahrung, und natürlich würden wir die aufgetretenen Fehler versuchen zu verhindern. An der Beurteilung der Gartenschau und der Qualität und Wirkung der Projekte ändert dies nichts.

Corona hat den Verwaltungsalltag stark verändert. Was davon wird dauerhaft bleiben?

Der Druck, möglichst viele Dienstleistungen und Abläufe zu digitalisieren hat zugenommen und wird zu mehr Digitalisierung führen. Dies betrifft auch Sitzungen von Gemeindegremien, interkommunalen Verbänden und Fortbildungen. Die umfangreichen mehrtägigen Fortbildungen für die Umstellung unseres Finanzwesens fanden weitgehend online statt. Ich habe gelernt, Websitzungen und Telefonkonferenzen einzurichten und zu leiten. Terminvereinbarungen im Einwohnermeldeamt und anderen publikumsintensiven Bereichen haben sich bewährt. Wir werden dies ausbauen. Home-Office gab es vor Corona bei uns nicht. Es wird Thema bleiben, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Was kann die Gemeinde tun, um die Ortsmitte und den pandemiegebeutelten Einzelhandel zu unterstützen?

Wir sind unabhängig von der Pandemie schon lange bemüht, unsere Beiträge für eine lebendige Ortsmitte zu leisten. Über das Landessanierungsprogramm, die Sanierung der Hauptstraße und die Remstal-Gartenschau wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten 13 bis 14 Millionen Euro investiert, um Infrastruktur und Aufenthaltsqualität zu verbessern. Mit dem Arbeitskreis City-Marketing und der Stelle der Wirtschaftsförderin haben wir zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft den Problemen im Einzelhandel zu begegnen. Unsere Wirtschaftsförderin Diane Proschka hat hier schon Akzente gesetzt und Konzepte entwickelt, die teilweise erst nach Ende der Pandemie aktiviert werden können. Beim Einzelhandel sehe ich jedoch wenig Potenzial zur Steigerung in der Ortsmitte, da geht es vielmehr ums Halten. Alles, was Leben bringt, muss man unterstützen. Dazu zählen öffentliche Einrichtungen wie das Seniorenzentrum, die Staufenhalle, Bücherei, Feuerwehr und der neue Spielplatz, der erfreulicherweise sehr stark frequentiert wird.

Plüderhausen hat ein breites Vereinsleben, das durch die Pandemie lahmgelegt ist. Wie kann die Gemeinde dazu beitragen, dass dieses wieder in Gang kommt?

Unser vielseitiges Vereinsleben ist toll und gehört zum besonderen Profil unserer vitalen Gemeinde. Deshalb werden wir die Rückkehr in die Normalität aktiv unterstützen, mit großzügigen, unbürokratischen Genehmigungen für Übungs- und Wettkampfbetrieb und Veranstaltungen. Hierbei ist wie im Sommer 2020 eine Kürzung der Ferienschließung von Übungsräumen und Hallen denkbar. Auch sind Gebührenbefreiungen oder Nachlässe bei Hauptversammlungen, die nun übergangsweise in der Staufenhalle stattfinden müssen, denkbar.

Plüderhausen hat Kooperationen mit Nachbargemeinden. Welche sind dies? Und wie könnten diese künftig ausgebaut werden?

Langfristig bewährte Verbände sind die Volkshochschule, die Jugendmusikschule, der Wasserverband oder der Remstal-Tourismus. Der zunehmende Schwierigkeitsgrad einiger gemeindlicher Aufgaben macht weitere interkommunale Lösungen sinnvoll. So arbeiten wir mit der Stadt Schorndorf im Bereich Beförsterung unseres Gemeindewaldes und beim Medienentwicklungsplan in den Schulen zusammen. Letztes Jahr wurden die Gutachterausschüsse des Mittleren Remstals in einem gemeinsamen Gutachterausschuss in Schorndorf zusammengefasst. Derzeit stimmen wir uns mit Urbach, Welzheim, und Rudersberg wegen der Erstellung eines gemeinsamen Mietspiegels ab. Über eine Vertretungskooperation der Standesämter im Raum Schorndorf wird nachgedacht. Gerade auch mit der Nachbargemeinde Urbach bietet sich neben der bestehenden Zusammenarbeit bei der Ferienbetreuung auch eine Zusammenarbeit beim Gemeindevollzugsdienst an. Interkommunale Zusammenarbeit wird ein wichtiges Zukunftsthema. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mehr interkommunale Dienstleistungen brauchen, weil die Spezialisierung in den Fachbereichen zunimmt.

Die Gemeinde Plüderhausen hat eine schwierige Finanzlage. Welchen Spielraum hat Ihr Nachfolger?

Grundsätzlich den gleichen wie ich in den vergangenen Jahren. Der Spielraum hängt wegen der Abhängigkeit von der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil auch von der Konjunktur ab. Unser Hauptproblem ist die schleichende Verschlechterung des Ergebnishaushalts, vor allem durch Personalausgaben und Freiwilligkeitsleistungen. Letztere müssen streng überprüft werden, weil wir weiterhin viele Pflichtaufgaben haben und einen Unterhaltungsrückstau beim Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Insgesamt hat Plüderhausen zwar einen limitierten Spielraum, ist aber so interessant und hat so viel Kraft in der Bürgerschaft, dass man die Kommune attraktiv gestalten kann. Wenn man alle Kräfte bündelt, kann man aus wenig viel machen. Es hängt nicht alles am Geld.

Welche Projekte stehen in Plüderhausen aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren an?

Die Digitalisierung des Hohbergschulzentrums ist dieses Jahr unsere Hauptinvestition. Dann natürlich das Baugebiet Hohrain/Gländ, das wird keine einfache Kiste, weil das bereits jetzt so überladen ist mit Anforderungen. Es soll in jeder Hinsicht ein Musterbaugebiet werden. Andere Themen sind Kinderhaus in der Schlossgartenschule, die Barrierefreiheit am Bahnhof. Auch die Frage Neubau oder Sanierung des Bauhofes steht demnächst an sowie die Frage wo das Feuerwehrhaus künftig untergebracht werden soll. Nicht zuletzt wird der Klimaschutz als Querschnittsaufgabe alle Projekte beeinflussen.

Ihr Ruhestand rückt näher. Werden Sie auch künftig mit einem öffentlichen Amt präsent sein - oder planen Sie den Rückzug ins Private?

Fast alle meine derzeitigen öffentlichen Ämter sind an das Amt des Bürgermeisters gebunden. Nach meinem Eintritt in den Ruhestand werde ich deshalb keine öffentlichen Ämter mehr haben. Insofern ist es schon ein Rückzug ins Private. Für den Ruhestand habe ich noch keinen genauen Plan. Ich kann mir aber schon vorstellen, mich auch noch ehrenamtlich zu engagieren.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schaffer.