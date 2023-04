Postcode-Lotterie: 1,4 Millionen Euro gehen nach Plüderhausen

Insgesamt 119 Plüderhäuserinnen und Plüderhäuser dürfen sich freuen. Sie teilen sich den Gewinn von 1,4 Millionen Euro. Denn das Losglück bei der Deutschen Postcode-Lotterie ereilte in diesem Monat die Postleitzahl 73655. Am Plüderhäuser See haben sie das gemeinsam gefeiert. Dort erhielt die Tafel Baden-Württemberg zudem noch einen Scheck in Höhe von 300.000 Euro.

Drei Plüderhäuser erhalten Hauptgewinn

Besonders freuen dürfen sich drei Teilnehmer, die nicht nur die richtige Postleitzahl, sondern auch die richtige Buchstabenkombination „CK“ für ihre Straße im Los hatten. Gemeinsam gewinnen sie 700.000 Euro. Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt überreichte den Scheck persönlich.

„Das ist der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht glauben“, sagt Sabine, eine der Gewinnerinnen. Das Geld wolle sie nun gemeinsam mit ihrer Familie für einen Urlaub nutzen. Was die Plüderhäuserin nicht wusste: Ihr Mann hatte ebenfalls ein Los gekauft. Sie erhalten also beide jeweils 233.333 Euro von der Postcode-Lotterie. Dieselbe Summe erhält ihre Nachbarin Susanne, die eigenen Angaben zufolge seit 40 Jahren nicht mehr im Urlaub war. „Ich glaube, jetzt ist es bald so weit“, aber „ich möchte ebenfalls einen Teil dem guten Zweck weiterreichen.“

Es sei für sie immer etwas Besonderes, den Monatsgewinn zu überbringen, berichtet Katarina Witt. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es schön, zu sehen, wie viele Menschen zusammen mit ihrer Nachbarschaft feiern und sich nun kleine wie große Wünsche erfüllen können.“

Die restlichen 700.000 Euro gehen an 116 weitere Teilnehmer mit insgesamt 173 Losen, die sich über 4046 Euro pro Los freuen dürfen. 29 Plüderhäuser erhalten daher 8092 Euro, 14 sogar 12.138 Euro.

Was ist überhaupt die Postcode-Lotterie?

Hierbei handelt es sich um eine Soziallotterie, die im Jahr 2016 gegründet wurde und die bei jeder Ausschüttung zugleich mit mindestens 30 Prozent ein soziales Projekt unterstützt. Bisher sind in Baden-Württemberg knapp 16 Millionen Euro an 420 soziale und grüne Projekte geflossen. Darunter befindet sich der Tafel-Landesverband Baden-Württemberg, dessen Vorsitzender Wolfhart von Zabiensky von Lotterie-Botschafterin Katarina Witt einen Förderscheck in Höhe von 300.000 Euro überreicht bekam, „damit die Hilfe genau dort ankommt, wo sie derzeit am dringendsten benötigt wird“, so Witt.

In ganz Deutschland wurde die Tafel von der Postcode-Lotterie mit bislang insgesamt 3,55 Millionen Euro unterstützt. Die Mittel werden unter anderem für nachhaltige Investitionen, Betriebskosten wie Miete und Strom oder die Einrichtung eines Nothilfefonds eingesetzt. Rund 960 Tafelläden gibt es in Deutschland. Mehr als 60.000 ehrenamtliche Helfer sind dort engagiert und verteilen rund 265.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr an mehr als zwei Millionen Bedürftige.

Neben der Tafel unterstützt die Soziallotterie Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. Seit ihrer Gründung wurden deutschlandweit 175 Millionen Euro an gut 4400 grüne und soziale Projekte ausgeschüttet. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Rita Süssmuth.

Wie funktioniert die Postcode-Lotterie?

Bei dieser Lotterie entscheidet, wie der Name bereits sagt, der Postcode, also die Postleitzahl des Wohnorts der Teilnehmer. Hinzu kommen zwei automatisch vergebene Buchstaben für die Straße. Ein Postcode kann also mehrere Privathaushalte umfassen, Nachbarschaften können hierbei zusammen gewinnen.

Jede Person kann maximal drei Lose zu je 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1,4 Millionen Euro ausgeschüttet. Alle Lose mit dem gezogenen Postcode inklusive der Buchstabenkombination teilen sich 700.000 Euro. Alle übrigen Lose mit der richtigen Postleitzahl teilen sich die weiteren 700.000 Euro.

Postcode-Lotterien gibt es nicht nur in Deutschland. Die erste wurde 1989 in den Niederlanden gegründet. Weitere gibt es in Schweden, Großbritannien und Norwegen. Zusammen haben sie bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.