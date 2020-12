Der Ostalbkreis lädt künftig seinen Sondermüll in Plüderhausen ab – diese, so etwas zugespitzte, Meldung erregt gerade die Gemüter einiger Bürger in der Rems-Murr-Gemeinde. Liest man nur diesen Satz, dann klingt das auch durchaus kurios und nach einem potenziellen Aufreger. Wir haben nachgefragt: Was ist das für Müll, der da von der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA) demnächst im Gewerbegebiet Heusee gelagert werden soll?

In einer Gruppe im Online-Netzwerk