Sam* ist ein kluger Junge, hat aber eine leichte Form des Autismus, die ihn in seiner Wahrnehmungsverarbeitung einschränkt. Der Drittklässler besucht die Hohbergschule in Plüderhausen und tut sich aufgrund seiner Entwicklungsstörung manchmal schwer im Umgang mit seinen Mitmenschen. Er lebt bisweilen in seiner eigenen Gedankenwelt.

In der Klasse habe das früher mitunter für Probleme gesorgt, berichtet Konrektorin Claudia Fischer. Seit Jana Kaltschmid zum Beginn des Schuljahres die