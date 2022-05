Sind Blaualgen im See - oder kann man gerade bedenkenlos baden in Plüderhausen?

Rund drei Monate lang war das Baden im Plüderhäuser See vergangenen Sommer nicht gestattet. Denn in dem Gewässer hatten sich Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, angesammelt – und das in einem Ausmaß, das eine Gefahr für die Gesundheit darstellen kann, besonders für kleine Kinder.

Diese Cyanobakterien können Haut- und Schleimhautreizungen, Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen sowie Durchfall, Fieber, Atemwegserkrankungen oder allergische Reaktionen zur Folge haben. Auch in diesem Jahr sind die Blaualgen bereits aufgetaucht, im Februar waren die blaugrünen Schlieren im Wasser gut erkennbar.

Blaualgen-Problematik: Gemeinde gibt Entwarnung

Hohe Temperaturen und viel Sonnenschein dürften an diesem Wochenende so manchen Badegast an den See locken. Der Kiosk hat bei gutem Wetter auch bereits geöffnet. Doch kann in Plüderhausen im Moment überhaupt bedenkenlos gebadet werden?

Ludwig Kern, als Bauamtsleiter in Plüderhausen zuständig für den See, gibt Entwarnung. „Die Blaualgensituation hat sich seit Februar wieder gebessert. Es war eine Veralgung da, aber die hat sich inzwischen gelöst.“ Auch, weil der See gerade „erfreulich viel Wasser“ habe, was den Cyanobakterien, die sich vor allem durch einen höheren Nährstoffeintrag in den See vermehren, nicht entgegenkommt. „Im Moment sieht der See richtig schön aus“, findet Kern.

Allerdings hätten in den vergangenen Wochen auch keine Untersuchungen mehr stattgefunden, betont der Bauamtsleiter. „Die offiziellen Untersuchungen durch das Gesundheitsamt fangen erst später an“, nämlich dann, wenn die Badesaison am 1. Juni auch formell eröffnet wird.

Badestelle, Naturbad - was die Begriffe bedeuten

Mit Sicherheit wird der See aber bereits vor dem offiziellen Saisonbeginn zum Baden genutzt. Nach mehreren Fällen, in denen in Deutschland Gemeindevertreter vor Gericht für Unfälle haftbar gemacht wurden, hat man sich in Plüderhausen intensiv mit der Thematik beschäftigt. Seit diesem Jahr ist der See deshalb rein rechtlich gesehen nur noch eine Badestelle und kein Naturbad. Laut der Württembergischen Gemeindeversicherung war der Plüderhäuser See bislang wie ein solches gestaltet. Dabei handelt es sich um eine haftungsrechtliche Bezeichnung. Bei einem Naturbad wären aber unter anderem professionelle Badeaufsichten notwendig, auch müsste der See eindeutig eingegrenzt werden.

Statt Badesee nur noch Badestelle: Was das bedeutet

Deshalb hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen, dass der See nur noch eine Badestelle sein soll. Dabei war er den Vorgaben eines Gutachtens der Deutschen Gesellschaft für Badewesen gefolgt.

Konkret führt das dazu, dass ein Teil der Infrastruktur zurückgebaut werden muss. Die Rutsche im Kinderbereich etwa, die im Zuge der Gartenschau angebracht wurde, ist bereits weg. Sie soll auf die Liegewiese kommen und dort als normale Rutsche eingesetzt werden.

Maßnahmen gegen Blaualgen

Bis zum offiziellen Beginn der Badesaison in gut einem Monat soll außerdem auch die Badeinsel entfernt sein. Dann werden außerdem die Abtrennungen zwischen Schwimm- und Angelbereich sowie zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich angebracht und rund um den See Beschilderungen angebracht, die darauf hinweisen, dass die Badegäste diesen auf eigene Gefahr nutzen. „In einer konzertierten Aktion wollen wir das durchziehen“, sagt Kern. Weil dafür das Boot der Feuerwehr genutzt werden muss, soll das alles in einem Aufwasch geschehen.

Informieren wird die Gemeinde dann auch über Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Cyanobakterien. Der menschliche Eintrag gilt laut einer im vergangenen Jahr im Auftrag der Gemeinde erstellten Studie nämlich als eine der Hauptursachen. Die Badegäste werden daher unter anderem gebeten, sich vorher zu duschen. Stoffe ins Wasser einzubringen, die dessen Qualität beinträchtigen können, wozu auch Sonnencreme zählt, gilt nach der seit April gültigen Nutzungsordnung am See nämlich als Ordnungswidrigkeit.