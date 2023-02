Stromausfall, Zugunglück, Brand: Plüderhausen übt für den Katastrophenfall

Ein größerer Stromausfall im gesamten Remstal, ein am Bahnhof verunglückter Zug mit Verletzten, dazu der Ausfall der Trinkwasserversorgung in Walkersbach und dann noch ein Gebäudebrand innerhalb der Kommune. Ein Schreckensszenario. Vorsorgende Planung ist da allemal besser als Versagen im Ernstfall.

Aus diesem Grund hat nun die Gemeinde Plüderhausen vergangenes Wochenende erstmals eine Katastrophenschutz-Übung abgehalten. Teilgenommen haben an dem Einsatz insgesamt 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Verwaltung, Feuerwehr, DRK, Polizei und Bauhof. Das Katastrophenszenario ausgedacht hatte sich Christian Dolderer, in der Verwaltung zuständig für EDV und Technik. Zugleich ist er Stellvertretender des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, Marc Angelmahr, der ebenfalls vor Ort war.

Ziel war Überprüfung von Schnittstellen der Kommunikation

Zum Planspiel gehörte, dass keiner der Beteiligten vorab über die angenommene Art und Folge der Katastrophenereignisse informiert war. Wenn dadurch gelegentlich eine gewisse Hektik bei den verantwortlichen Einsatzkräften auftrat, war das durchaus gewünscht. Denn gerade aus den Schwachstellen, die sich bei der Organisation ergaben, sollte schließlich gelernt werden.

„Es ist aufregend, so ein Tag“, sagte dazu Bürgermeister Benjamin Treiber, der den im Rathaus eingerichteten Verwaltungsstab leitete. Ziel der Übung sei es vor allem, so der Bürgermeister, die Schnittstellen der Kommunikation zwischen den einzelnen Organisationen zu überprüfen. Eine herausfordernde Aufgabe, wie man bei der simulierten Arbeit des Krisenstabes beobachten konnte. Irritationen waren da nicht gespielt, sondern echt. „Es ist gut, dass wir einige Fehler machen“, kommentierte Treiber die Abläufe.

In der Übung wurden zwei Tage simuliert

Dabei ging es in der fast sechsstündigen Übung, die im Realfall zwei Tage simulieren sollte, Schlag auf Schlag. Alarm Stromausfall um 9 Uhr, aus einem stecken gebliebenen Fahrstuhl mussten zwei Personen befreit werden, dann ein Zugunglück mit 250 Passagieren am Bahnhof um 9.40 Uhr (geübt wurde die Bergung der Passagiere mit einem Bus), 50 Reisende mussten davon in der Hohbergschule versorgt werden, 10.45 Uhr Notfall Trinkwasserversorgung in Walkersbach und schließlich um 11.20 Uhr noch ein Gebäudebrand. So war’s geplant. Real gab es im Ablauf dann doch einige Verzögerungen. Aber das Szenario wurde vollständig abgearbeitet.

Hintergrund ist die aktuelle weltweite Situation

Hintergrund der Vorbereitungen und der Planungen zu dieser Katastrophenschutz-Übung, teilte die Verwaltung mit, sei auch die aktuelle Situation der weltweiten Ereignisse, wie der Krieg in der Ukraine. Der Plüderhäuser Gemeinderat hatte einstimmig bereits vergangenen Herbst 100.000 Euro für den Katastrophenschutz bewilligt. Von diesem Geld ist unter anderem eine Notstromversorgung in der Hohbergschule und im Rathaus geplant. Aber, erklärte Bürgermeister Benjamin Treiber, „Technik bringt nichts, wenn die Personen nicht wissen, was zu tun ist“. Bereits vor zwei Monaten wurde deshalb auch der Verwaltungsstab für den Katastrophenfall eingerichtet und hat bereits Schulungen erhalten.

Plüderhausen als Vorreiter in Sachen Katastrophenschutz

Mit ihrer Katastrophenschutz-Übung hat die Gemeinde Plüderhausen ein Pilotprojekt im Kreis gestartet. Vorbildlich, meinte denn auch der anwesende Leiter des Polizeireviers Schorndorf, Polizeioberrat Stephan Schlotz. Er fand „herausragend“, wie engagiert die Gemeinde die Übung angegangen ist. „Das ist vorbildlich, dass alle an einem Strang ziehen. Sie sind aktuell Vorreiter.“

„Es lohnt sich“, freute sich der Bürgermeister und kündigte an: „Wir werden das wiederholen.“ Ein Beispiel, das dringend Nachahmer finden sollte.