Thomas Hornauer möchte Bürgermeister von Plüderhausen werden. Im sozialen Netzwerk Facebook hat er am Wochenende seine Kandidatur verkündet – und mittlerweile auch die Unterlagen eingereicht, wie das Rathaus auf Anfrage bestätigt.

Hornauer ist bereits 2018 bei der Wahl in Plüderhausen angetreten und hat damals 4,8 Prozent der Stimmen erhalten. Danach hat Hornauer unter anderem in Welzheim, Remshalden, Urbach, Kernen, Alfdorf, Berglen und zuletzt in Backnang