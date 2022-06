Trinkwasserleitungen in Plüderhausen werden saniert, Straßen vorerst nicht

Häufige Wasserrohrbrüche, Wasserverluste und Leitungen aus der Nachkriegszeit: Das Plüderhäuser Trinkwassernetz befindet sich in keinem guten Zustand. „Zeitnah“ will die Kommune nun die Leitungen am „Schneeberg“ und im Keplerweg sanieren, so Benjamin Treiber. „Das ist dringend notwendig“, sagte der Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Denn sie ist in sehr schlechtem Zustand.“

Leitungen in „schlechtem Zustand“

Konkret heißt das: Die Leitungen sind zwischen 50 und 70 Jahre alt und damit am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Das zeigte sich nicht zuletzt bei einem Rohrbruch im Dezember 2019 an der Hauptleitung. An mehreren Hydrantenschächten sind zudem Wasserverluste zu verzeichnen, die nur mit größeren Umbauarbeiten behoben werden können.

Dass die Leitungen bald saniert werden müssen, war im Gremium daher auch unstrittig. Das Geld für Bauleistungen und Planung ist bereits im Haushaltsplan für dieses Jahr vorgesehen.

Noch in diesem Jahr könnte mit der Umsetzung der Sanierungs-Maßnahme dann begonnen werden.

Was ist mit den Erschließungsbeiträgen?

GLU-Rätin Betha König fragte indes nach, ob man in diesem Zuge nicht gleich die Straße sanieren und dann auch die Erschließungsgebühren abrechnen könnte. Dieses sei bislang nur in Teilen des Gebiets geschehen – „warum kann man das nicht einmal richtig machen?“ Sie sei nicht damit einverstanden, dass die Gebühren seit Jahren nicht abgerechnet wurden.

Silvan Vollmar (FW-FD) stimmte Ratskollegin König zu: „Ich finde das ungerecht. Deshalb müssen wir uns auf den Weg machen und fehlende Straßenabschnitte abrechnen.“

„Wir haben schlicht das Geld nicht“

Robin Falk, beim Bauamt für Tiefbaumaßnahmen zuständig, gab indes zu bedenken: „Eine Straßensanierung würde eine Verzögerung für die Wasserleitungsmaßnahme bringen.“

Und Bürgermeister Benjamin Treiber sagte: „Für die Wasserleitungen wird nur ein schmaler Streifen aufgeschnitten, die Erschließung wäre eine ganz andere Hausnummer.“ Dabei ginge es um riesige Summen – „und dann können wir andere Dinge in der Gemeinde nicht machen“.

FW-FD-Rat Peik Reitler, der lange Jahre selbst im Bauamt von Plüderhausen gearbeitet hat, erklärte: „Bei der Straße kostet der laufende Meter 5000 Euro, beim Wasser 300 Euro.“ Außerdem würde beides durch unterschiedliche Haushalte finanziert. Wasserleitungen über den Eigenbetrieb, der sich durch die Wassergebühr trägt, Straßensanierungen aber durch den klammen Kernhaushalt der Gemeinde. Sprich: „Wir haben schlicht das Geld nicht.“

Was Kämmerin Regina Rösch bestätigte: „Wir können das nicht finanzieren, wenn überall noch die Straße dazukommt.“

Bleibt die Gemeinde auf den Kosten sitzen?

Bauamtsleiter Ludwig Kern ergänzte: „Erschließungsbeiträge sind keine Vollfinanzierung, da bleibt ein erheblicher Batzen an der Gemeinde hängen.“ Außerdem bräuchte eine solche Maßnahme rund zwei Jahre Vorlauf. Es müsse zunächst Gespräche mit Anwohnern geben, der Betrag müsse zudem in einen Haushaltsplan eingebracht werden. Kurzum: „Wir machen das en bloque frühestens in drei Jahren.“

Wasserleitungen haben Priorität

Wenn dann noch ein Anwohner das rechtlich prüfen lasse, „dann gehen wir das Risiko ein, dass wir auf den Kosten sitzenbleiben“. Das sah auch Carlo Fritz so: „Wenn wir das Fass aufmachen mit den Erschließungsgebühren, dann gibt es viele Rechtsstreitigkeiten.“ Zumal offenbar laut Fritz der ehemalige Bürgermeister Willi Roos manchen Bürgern persönlich zugesagt habe, dass sie keine Beträge zahlen müssen.

Der Bürgermeister versprach: „Wir werden das als Verwaltung durchaus durchführen mit den Erschließungen“, in den kommenden Jahren müssten aber auch sehr viele Leitungen verlegt werden, was erst einmal Priorität habe – auch gegenüber der Sanierung von Straßen.

Elke Mück fand die Frage ihrer Fraktionskollegin Betha König deshalb auch gut und sinnvoll. Schließlich könne man den Bürgern, die sich wunderten, weshalb nicht gleich die Straße mitsaniert wird, jetzt sagen, dass dafür gerade kein Geld da ist.

Haben Pools negative Einflüsse?

Klaus Harald Kelemen (SPD) wollte noch wissen, ob eine Zunahme privater Pools in dem Bereich zu beobachten gewesen sei – und diese einen negativen Einfluss auf die Trinkwasserleitungen haben könnten.

Dem sei nicht so, stellte Bauamtsleiter Kern klar: „Die Erneuerung kommt wegen der Alterung der Leitung. Und wir sind froh über Leute, die sich einen Pool anschaffen, dann können wir mehr Wasser verkaufen und dadurch sinkt der Preis.“

Bei einer Enthaltung (von Betha König) stimmte der Gemeinderat schließlich für die Sanierung der Trinkwasserleitungen. Das Ingenieurbüro Riker und Rebmann wird die Planung übernehmen und die Vergabe vorbereiten. Der Bürgermeister wird die Ausschreibung dann zeitnah freigeben. Dabei soll die Angebotssumme von 800.000 Euro netto möglichst nicht überstiegen werden.