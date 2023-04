Vox zeigt: So lebt die Familie Riedesel vom Zirkus "Piccolo" aus Plüderhausen

Ihr Zuhause ist alles andere als Durchschnitt: Die Zirkusfamilie Riedesel lebt mit ihren fünf Kindern in drei Wohnwagen. Die Eltern wohnen mit den beiden kleinen Mädchen im großen Wagen. Hier sind das Elternschlafzimmer mit Kinderbetten, ein Bad und ein Wohnzimmer mit Küchenzeile eingerichtet.

Die beiden Jungs, Michael und John, 14 und zwölf Jahre alt, teilen sich einen neun Meter langen Wagen. Und Angelina, die Große, hat mit 15 Jahren einen Sieben-Meter-Wohnwagen ganz alleine für sich.

Volles Haus, jede Menge Kinder

Auf dem Grundstück im Fellbacher Gewerbegebiet lebt die siebenköpfige Familie aber nicht alleine. Insgesamt 28 Personen der traditionsreichen „Piccolo“-Zirkusfamilie aus Plüderhausen haben hier ihre Wohnwagen aufgestellt: die Großeltern und die Familien der fünf Kinder.

18 der Bewohnerinnen und Bewohner sind Enkelkinder, ein weiteres ist unterwegs. Grund genug für das Fernsehformat „Full House – Familie XXL“ des Senders Vox, Riedesels zu besuchen. Ab Montag, 17. April, sind die Riedesels in den Folgen zu sehen, die wochentags um 14 Uhr ausgestrahlt werden.

Eltern: Aus Schausteller- und Zirkusfamilien

Nicht immer sind alle Brüder, Schwägerinnen und Cousinen auf dem Platz zu finden. Die Zirkusfamilie verdient ihren Lebensunterhalt nämlich vornehmlich mit Kinder-Mitmachzirkussen. Dafür reisen sie mit ihren Wagen und Zelten durch Süddeutschland. Viele Schulklassen führen mit ihnen Projektwochen durch, oftmals bieten Riedesels in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Unternehmen auch Ferienbetreuungen für Kinder an.

Franziska Riedesel kann sich ein anderes Leben gar nicht vorstellen. „Ich bin selbst so aufgewachsen“, sagt die 35-Jährige. „Meine Eltern hatten einen Autoscooter, eine Schießbude.“ Sommers waren sie jede Woche in einer anderen Stadt. So ging sie beinahe jeden Montag in eine andere Schule.

Das allerdings machte ihr gar nichts aus. Im Gegenteil: „Wir haben jedes Jahr die gleichen Städte bereist, so kannte ich irgendwann die Kinder in den Klassen schon“, erinnert sie sich heute. Winters zur Weihnachtsmarktzeit waren sie an ihrem Stammsitz in Torgau bei Leipzig zu finden. Dort bereiteten sie dann stets die kommende Saison vor, die im März startete. Sie mochte das bewegte Schausteller-Leben, arbeitete später auch selbst im Betrieb mit.

Die Leipzigerin und der Schwabe

Jean Riedesel lernte sie schließlich 2014 über ihre Schwestern kennen. Schnell war klar, das passt. Und so zog sie schon im Sommer des Folgejahres mit ihren drei Kindern aus einer ersten Beziehung ins Schwäbische um. „Bis heute verstehe ich die Leute kaum, wenn sie einen krassen Dialekt sprechen“, verrät sie.

Aber sie fühlt sich hier gut aufgenommen und wohl. Aktuell arbeitet sie nicht im Zirkusbetrieb mit. Immerhin sind seither noch zwei weitere Kinder dazugekommen. Die Kleine ist gerade mal eineinhalb Jahre alt. Da ist genug zu tun.

Seit der Corona-Pandemie reist sie mit den Kindern auch nicht mehr mit den Zirkusprojekten mit. Und jene Familienmitglieder, die durch Deutschland touren, kehren stets zur Zirkuszentrale an der Otto-Hahn-Straße zurück. Hier steht auch der Bürocontainer ihres Mannes. Von dort aus organisierte er auch den Zeltverleih.

Zeltverleih ist einträglich

Acht große Zelte hat die Familie. Die Vermietung läuft gut. „Wenn man sich vernünftig anstellt, kann man damit gut Geld verdienen“, freut sich die Mutter. Aber noch etwas: „Ich habe gemerkt, dass es den Kindern total guttut, wenn wir hier vor Ort bleiben.“

Gerade den Jungs – sie gehen auf Förderschulen – helfe die Beständigkeit des Alltags ungemein. Angelina, sie ist die Große, bereitet sich aktuell auf ihre Abschlussprüfungen vor. Auch für sie ist es eine Erleichterung. Sie kann sich vorstellen, später in die Zeltvermietung mit einzusteigen.

Nun, da die Plüderhäuser Zirkusfamilie quasi sesshaft geworden ist, träumen alle von einem eigenen Grundstück. „Wir würden dann am liebsten ein Haus bauen“, erzählt Franziska Riedesel. Die anderen Familienmitglieder, die weiter mit dem Zirkus reisen möchten, sollen dort außerdem genügend Raum für Stellplätze finden.

3000 Quadratmeter für die Großfamilie

Wenn es erst mal mit dem festen Haus nichts wird, bleiben sie auch gerne noch einige Zeit in ihrer Wagenburg – aber ein eigener Platz sollte es mittelfristig schon werden. So richtig leicht zu finden ist eine Fläche in der benötigten Größe aber nicht. Rund 3000 Quadratmeter sollten es nämlich schon sein.

So lange aber sind sie auch in ihren Wohnwagen glücklich. Zwischendrin hat Franziska Riedesel für die kleineren Kinder auf dem Gelände einen kleinen Spielplatz auf Kunstrasen und unter Lampions eingerichtet. Hier haben sie alles, was sie brauchen. Einziger Nachteil am Leben auf kleinstem Raum, wie Franziskas Riedesel findet: Die Küche mitten im Wohnraum fordert permanent zum Aufräumen auf.

Wäscheberge in der Wagenburg

Und da gibt es in einem Sieben-Personen-Haushalt reichlich Potenzial. Auch was die Wascherei betrifft. „Ich bin den ganzen Tag am Wäschewaschen, und am Abend, wenn die Kinder in ihren Betten sind, ist der Haufen wieder so groß wie vorher.“

Aber so richtig beklagen will sie sich darüber nicht. Sie ist froh über ihre große Familie, in der alle größeren Kinder ihre eigenen Aufgaben haben. Wäschewaschen ist auch für ihre sechsjährige Tochter Roxane, die im Herbst in die Schule kommt, kein Problem. Und Angelina kümmert sich schon ganz versiert um die kleine Schwester.

Auch die Jungs ruhen sich nicht aus, helfen mit. Dass ihre Kinder im Haushalt mithelfen, ist ihr richtig wichtig. Schließlich könne auch ihr immer mal was passieren. Und dann sei es wichtig, dass das heimatliche Leben im Wagen weiterlaufen kann.