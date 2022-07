Was bei den Plüderhäuser Festtagen vom 21.07. bis 25.07. geboten ist

Zwei lange Jahre haben die Plüderhäuser auf ihr Fest verzichten müssen. Doch jetzt hat das Warten ein Ende. Noch in dieser Woche beginnt die 58. Auflage des Volksfests im Remstal. An fünf Tagen ist einiges geboten: Neben viel guter Blasmusik, rockiger Festzeltmusik und einem Umzug gibt es in diesem Jahr auch zum ersten Mal eine Staufersaga.

Doch der Reihe nach: „Polka rockt“ – so lautet das Motto der Plüderhäuser Festtage. „Polka“, weil der lebensfrohe, böhmische Gesellschaftstanz häufig zu hören sein wird, fast alle instinktiv anspricht und damit den Geist des Volksfests widerspiegelt, so Hartmut Bay vom Festkomitee. Und „rockt“, weil an fünf Tagen von den Plüderhäusern wieder ein Fest gerockt wird, das sie als gute Gastgeber in der Region bekannt gemacht hat – und diesmal auch einen Abend lang auch musikalisch ordentlich gerockt wird.

Der Festtagssonntag: Viel Blasmusik

Zum Auftakt gibt es traditionell aber erst einmal viel gute Blasmusik. Am Donnerstag, 21. Juli , spielen auf zwei wechselnden Bühnen acht verschiedene Kapellen aus der Region (im Umkreis von 60 Kilometern). Fünf Stunden lang wird Moderator Hansy Vogt durch das Programm des Blasmusikfestivals Rems Regio begleiten. Zum Abschluss gibt es drei Stücke, die von allen gemeinsam intoniert werden. Hartmut Bay bekommt jetzt schon Gänsehaut, wenn er daran denkt. Und er schwärmt davon, dass solche Erlebnisse nur analog möglich sind, „das geht nicht am Bildschirm“. Der Eintritt ist, wie immer bei den Festtagen, frei. Hier das Programm im Detail:

Am Freitag: Staufersaga und Fassanstich

Der offizielle Auftakt ist dann einen Tag später, am Freitag, 22. Juli , ab 18 Uhr mit „dem nächsten Hammer“, so Bay, der sich in der Corona-Zeit Gedanken gemacht hat, wie das Fest attraktiv bleiben kann. Und an den Überraschungserfolg des Blasmusikfestivals - das als einmalige Angelegenheit zum 50. Jubiläum gedacht war und bereits zum neunten Mal stattfindet - anknüpfen will. Seine Idee nennt sich: „Remstäler Vielfalt“ , so zumindest der Arbeitstitel. Die Idee dahinter: Eine Gemeinde aus dem Remstal bekommt für eine Stunde die Chance, sich zu präsentieren.

Zur Premiere in diesem Jahr darf Schwäbisch Gmünd inklusive Oberbürgermeister Richard Arnold seine Visitenkarte abgeben. Angekündigt hat sich die „Staufersaga“. Zu sehen gibt es rund 40 Akteure, die der mittelalterlichen Tradition der Stauferstadt huldigen werden: mit Hübschlerinnen, Fahnenschwingern, Schwertkämpfern, der Musikgruppe „Zisselberg Zeisige“ und orientalischen Tänzerinnen vom Gmünder Kulturforum. Moderiert wird der Auftakt von Isabel Ramsch (Antenne 1), es spielt dazu der Musikverein Hohberg. „Das wird ultra“, verspricht Bay.

Erster Fassanstich des neuen Schultes

Um 19 Uhr darf Benjamin Treiber als Bürgermeister der Gemeinde dann zum ersten Mal den Fassanstich machen, bevor der Musikverein Hohberg die musikalische Regie für den Abend übernehmen wird.

Wer in Dirndl und Lederhose erscheint, bekommt ein Mottoherz aus Lebkuchen geschenkt, solange der Vorrat reicht.

Festtagssamstag: Entenrennen und Partyfürsten

Das Programm am Samstag, 23. Juli , startet um 14.30 Uhr mit einem Entenrennen auf der Rems von der Mittleren bis zur Heuseebrücke. Wer noch keine hat, kann diese im Rathaus, beim Donner, Hertlein Mode, der Hohberg-Apotheke, dem Optikstudio Lamm, der Apotheke Nickel, der EDV-Beratung Schuler, beim Fotostudio Sydow oder der Metzgerei Wolz bekommen.

Ab 15 Uhr spielen auf dem Festplatz die „ Jonge Remstäler“ böhmisch-mährische Blasmusik. Passende Musik für den Biergarten mit 800 Sitzplätzen.

Abends übernehmen ab 20 Uhr dann im Festzelt die „ Partyfürsten“ das Regiment. Die wasenerprobten Musiker sind „wirklich gut“, verspricht Bay. Wer rechtzeitig kommt, erhält im Zelt auch sicher einen Sitzplatz, denn nur für die Hälfte der Tische werden Reservierungen angenommen.

Sonntag: Erst Gottesdienst, dann Rock'n'Roll

Am Festtagssonntag, 24. Juli , ist um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Festzelt. Es spielen die Sängervereinigung und der Posaunenchor. Um 10 Uhr übernimmt zum Frühschoppen der Musikverein Walkersbach. Um 11 Uhr wird dann traditionell der Ochs angeschnitten. Unbestrittener Höhepunkt darf aber der Festzug sein, der ab 13 Uhr durch Plüderhausen führt. Rund 30 Gruppierungen werden daran teilnehmen, darunter auch das alternative Festkomitee, das in den vergangenen beiden Corona-Jahren den Geist des Fests weitergetragen hat – mit kleinem Umzug und Feuerwerk. „Dass sie sich beteiligen, finde ich wirklich klasse“, sagt Bürgermeister Benjamin Treiber.

Musikalisch steht der Rest des Montags dann ganz im Zeichen der Rockmusik. Ab 14 Uhr mit den „Bang Bags“, die mit Klavier, Saxofon, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug klassischen und stilvollen Rock’n’Roll spielen werden.

Und um 19.30 Uhr gastiert dann zum allerersten Mal überhaupt auf den Festtagen die Classic-Rock-Band „Risk“. Als Gastsängerin soll Agathe Paglia auf der Bühne stehen. „Das wird ein super Abend für Leute, die die Festtage sonst vielleicht nicht auf dem Schirm haben“, so Bay. Ganz im Sinne des Volksfest-Charakters soll möglichst die gesamte Gesellschaft angesprochen werden.

Der Montag: Familientag und Abschluss-Feuerwerk

Zum Ausklang am Montag, 25. Juli, gibt es ab 11.30 Uhr einen Mittagstisch und im Anschluss ab 14 Uhr den Familientreff sowie ab 15 Uhr ein Spielfest für Kinder und Jugendliche. Zum großen Finale ab 19.30 Uhr werden die Plüderhäuser Musikanten aufspielen, bevor ein Feuerwerk die Festtage beenden wird.

Riesenrad und Dschungelcamp

Daneben gibt es in diesem Jahr natürlich auch wieder Fahrgeschäfte . Zum ersten Mal mit dem „Dschungelcamp“, bei dem ein 232 Meter langer Parcours auf die Besucher wartet. Außerdem das kleine Riesenrad „Luftikus“, der „Super Scooter“, der „Polyp XXL“, der wirbelt, tanzt und schwingt, Spielbuden – oder der Klassiker: „Die Petersburger Schlittenfahrt“.

Nur mit vielen Ehrenamtlichen möglich

Die Vorfreude in der Gemeinde auf das große Fest ist riesig. „Seit Wochen ist es bei Gesprächen das Thema überhaupt“, sagt Bürgermeister Treiber, der zum ersten Mal dabei sein darf und Teil des Festkomitees ist. „Das kommt von der Verwurzelung, und weil man mit anpackt seit Generationen“, vermutet er. Für Hartmut Bay ist es schlicht „das Aushängeschild der Gemeinde“, möglich nur durch „hohes ehrenamtliches Engagement“ und die Besonderheit, dass hier alle als Solidargemeinschaft das Geld in einen Topf werfen. Die Plüderhäuser seien „sehr stark motiviert dieses Jahr“.

Layla? Kein Thema

Zwei Dinge seien noch zum Abschluss gesagt: Das momentan viel diskutierte Lied „Layla“ wird wahrscheinlich nicht zu hören sein bei den Festtagen. Wobei es für Hartmut Bay „kein Thema“ wäre, wenn doch.

Die Preise? Plüderhausen will Qualität!

Und: Klar, bei den Preisen wird es die eine oder andere Erhöhung geben. Aber da gebe es im Grunde nur zwei Möglichkeiten, so Bay. „Entweder wir senken das Niveau oder wir passen den Preis an.“ In Plüderhausen habe man sich für die Qualität entschieden. „Das sind die Leute gewohnt – und das soll auch so bleiben“, sagt Bürgermeister Benjamin Treiber.