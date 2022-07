Werden unerlaubt gebaute Gärten in Plüderhausen jetzt legalisiert?

Der Blick aufs Remstal vom Spittelberg aus ist ausgesprochen schön. Zwischen Streuobst und viel Grün blickt der Betrachter auf die Sankt-Margarethen-Kirche und den Schurwald. Im angrenzenden Schutzgebiet leben Vögel zwischen Hecken, Feldgehölzen und Feuchtwiesen. Es wird vermutet, dass der Neuntöter hier ein Brutgebiet hat.

Hier lässt es sich aushalten und hier kann man sich vom Alltagsstress gut erholen. Das dachten sich auch Anwohner der Straße „Am Spittelberg“, als sie sich in den Hang hinein Gärten anlegten. Und schön sind sie geworden hier am Rand von Plüderhausen – allerdings sind sie nicht alle auch tatsächlich erlaubt.

Weshalb Erholungsgärten hier eigentlich nicht erlaubt sind

Das Problem an der Sache: Diese Flächen befinden sich baurechtlich im Außenbereich. Und dort sind bauliche Anlagen, die zur Gartennutzung dienen (wie etwa ein Bauwagen auf einem der Grundstücke) eigentlich nicht zulässig. Es wurde also nicht ganz korrekt gehandelt. Doch nun, da sie bereits gebaut sind und die Landschaft dabei nicht verschandeln, wollte die Verwaltung sich auf den Weg machen, diese Gärten zu legalisieren mittels eines aufwendigen Bebauungsverfahrens für drei Grundstücke – artenschutzrechtliche Prüfung und Anhörung der Behörden mit inbegriffen.

Bei einer Ortsbegehung hatten Vertreter des Gemeinderats dafür zunächst grünes Licht signalisiert. Doch nun macht das Gesamtgremium die Rolle rückwärts. Der Bebauungsplan wurde nach langer Diskussion vertagt. Denn die Mehrheit des Gremiums hat weiteren Beratungsbedarf.

Landratsamt hat positives Signal nach Plüderhausen gesendet

Dabei hatte Hans-Ulrich Höfer, der stellvertretende Leiter des Bauamts, zuvor die konstruktive Haltung aller Prozessbeteiligten gelobt: des Landratsamts, das ein grundsätzlich positives Signal nach Plüderhausen gesendet habe. Aber auch der Bauherren, die Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen wollen und sich auch einsichtig gezeigt haben.

Gerne hätte die Verwaltung deshalb den Prozess jetzt in Gang gesetzt, der sich ohnehin noch gut und gerne einige Jahre hinziehen dürfte. Die notwendige Verträglichkeitsprüfung wegen des angrenzenden Vogelschutzgebiets könnte erst im kommenden Frühjahr durchgeführt werden.

Doch das Gremium hatte ganz grundsätzliche Bedenken. Dies sei kein einfacher Fall, meinte etwa GLU-Rat Erich Wägner, der aussprach, worum es ging: „Wir sollen jetzt hier einen Schwarzbau legalisieren.“ Eigentlich müsse man es rückbauen. Das Dilemma: „Wir wollen es retten, aber keinen Präzedenzfall schaffen!“ Denn „mit welchem Recht gehen wir dann nachher bei jemand anderem her und sagen: Der darf das nicht machen?“

Argumente für und gegen einen Bebauungsplan

Diese Gefahr eines Präzedenzfalles sah Bauamtsleiter Ludwig Kern indes nicht. „Wir haben das Planungsrecht bei jedem einzelnen Fall – und unterschiedliche Fälle sind auch unterschiedlich zu behandeln.“ Außerdem sei in der Nachbarschaft bereits 2003 eine vergleichbare Gartenanlage genehmigt worden (damals gab es das nahe Vogelschutzgebiet noch nicht). Baurechtlich sei es indes „völlig wurscht“, ob die Anlage bereits stehe oder nicht.

Diese Aussage genügte GLU-Rat Uwe Härer-Schurr jedoch nicht. „Wir nicken nur ab, was der gebaut hat, das kann nicht sein.“ Zuerst solle das Gremium mit dem Landratsamt und der Naturschutzbehörde klären, was das für Folgen haben könnte.

Bauherren sind kooperativ und entgegenkommend

Andreas Theinert (CDU) hingegen sprach sich dafür aus, jetzt ins Bebauungsplanverfahren einzusteigen. Denn „ich habe ein größeres Problem damit, wenn ein Nachbar eine Genehmigung bekommen hat vor 20 Jahren und der andere nicht, da geht es um Gleichbehandlung“. Außerdem seien die Bauherren kooperativ und entgegenkommend.

Klaus Harald Kelemen (SPD) sagte, so könne man doch nicht argumentieren. Nur weil etwas vor 20 Jahren erlaubt war, muss es das heute nicht automatisch auch sein. Er sprach sich daher dafür aus, das Thema noch mal als Gesamtgremium genauer anzuschauen – „durchaus mit dem Signal, dass man sich eine Anpassung des Baurechts vorstellen könnte“.

"Wir haben hier ein Problem mit der Glaubwürdigkeit"

Auch Härer-Schurr widersprach Theinert: „Wir haben 2022 und nicht mehr 2003, deshalb müssen wir heute anders entscheiden. Wir haben hier ein Problem mit der Glaubwürdigkeit.“

Peik Reitler (FW-FD) sagte: „Ich bin ganz klar gegen Schwarzbau, denn wenn jeder macht, was er will, hat das Konsequenzen, die am Ende der Steuerzahler zahlen muss.“ Der angrenzende Feldweg sei zudem weit mehr benutzt als nur landwirtschaftlich, wie vorgesehen. Er forderte daher ein strenges Reglement, „sonst machen wir Außengelände schleichend zu Innengelände“.

„Freizeitgestaltung zu Hause: Da kannst du ja gar nichts dagegen haben“, meinte Reiner Schiek (CDU), „aber ich würde schon gerne wissen, was für ein Fass wir da aufmachen im Außenbereich.“

Claudia Jensen (FW-FD) sagte, ihre Fraktion störe zwar, dass hier etwas nachträglich legalisiert werden soll. Doch andererseits wolle man den Familien doch auch nicht die Erholung am Haus verbieten. „Da sollten wir über unseren Schatten springen.“

Noch ist überhaupt nichts entschieden

Ulrich Scheurer (CDU) betonte, er habe in der Sache großes Vertrauen in die Verwaltung. Außerdem hätten bei der Begehung vor zwei Jahren 13 Gemeinderäte darüber bereits lange diskutiert und ein positives Signal gesendet.

Und Markus Proschka (CDU) sprach sich ebenfalls dafür aus, das Bebauungsplan-Verfahren jetzt aufzunehmen. Zum einen sieht er in der Gartenanlage eine Aufwertung der Fläche. Zum anderen sei damit noch überhaupt nichts entschieden. „Wir können das nächste Mal auch komplett dagegen sein, wenn besondere Vögel oder Tiere da oben gefunden werden.“ Schließlich werde der Gemeinderat dazu noch mehrfach umfassend befragt.

Das Thema wird vertagt

Dem pflichtete auch Bürgermeister Benjamin Treiber bei: „Wir machen heute nur die Aufstellung des Bebauungsplans.“ Um mehr gehe es zunächst nicht, als ein Signal zu setzen, dass man sich das grundsätzlich vorstellen könne.

Uwe Härer-Schurr beantragte schließlich die Vertagung der Angelegenheit. Eine Mehrheit von zehn zu acht Gemeinderäten schloss sich dem Antrag an. Bürgermeister Treiber versprach: „Wir bemühen uns um einen Termin und behandeln das Thema wieder in einer der nächsten Sitzungen.“