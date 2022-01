Die Gemeinde Plüderhausen will in den kommenden Jahren viel Geld in Kanäle und Leitungen investieren. Von mehreren Millionen Euro pro Jahr ist die Rede. Um das zu planen und zu koordinieren, soll die Stelle eines Tiefbauingenieurs geschaffen werden.

Weshalb wird die Stelle benötigt?

Plüderhausen hat große Probleme beim Wasser- und Abwassernetz. Rund die Hälfte der Leitungen müsste wegen ihres Alters eigentlich schon ausgetauscht sein. Eine große Menge