Zu viele Pflichtaufgaben für die Gemeinde: Plüderhäuser Fraktionen üben Kritik

Jedes Jahr haben die verschiedenen Fraktionen im Gemeinderat Plüderhausen die Chance, zum Haushalt der Kommune Stellung zu beziehen, Schwerpunkte zu setzen und Kritik zu üben. Dabei sprachen sie über Großprojekte wie den Umbau der Schlossgartenschule, der die Gemeinde viel Geld kostet, eine mögliche Verlagerung des Sportgeländes in den Osten der Gemeinde und die Notwendigkeit, weitere Unterkünfte für Geflüchtete zu bauen und Kita-Plätze zu schaffen, sowie die schwierige Finanzlage der Gemeinde, bei der wenig Spielraum für Gestaltung bleibt. Jede Fraktion setzte aber auch ihre eigenen Schwerpunkte. Ein kurzer Überblick.

Freie Wähler: Kommunen sollten mehr Fördermittel bekommen

„Plüderhausen verfügt über ein Haushaltsvolumen von circa 25 Millionen Euro“, sagte die Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende Claudia Jensen. Das höre sich erst einmal ganz entspannt an. „Sieht man aber genauer hin, ist schnell erkennbar, dass für Gestaltung und freiwillige Verbesserungen, die der Bürger direkt wahrnehmen kann, kaum Spielraum vorhanden ist.“ Der größte Teil der zur Verfügung stehenden Mittel sei politisch bereits gesetzt, bei Aufgaben wie dem Kanalbau, der Sanierung von Wasser- und Abwasserleitungen, Straßenbau komme die Gemeinde nur in kleinen Schritten voran. Auch die Unterbringung von Geflüchteten koste die Kommunen als „das letzte Glied in der Kette“ viel Geld, Fördermittel und Zuwendungen hielten sich in Grenzen. „Bei diesem Thema wäre noch zu klären, wo der soziale Mietwohnungsbau für bedürftige Plüderhäuser Bürgerinnen und Bürger angesiedelt ist. Kennt die Politik noch die Basis?“, wunderte sich Jensen.

„Die Verlagerung des Sportgeländes mit all seinen Synergien und Veränderungen ist ein wichtiger Entwicklungspunkt im Zuge des Ortsentwicklungsplanes“, so Jensen weiter. Das Gemeindeentwicklungskonzept könnte hier mehr Klarheit schaffen.

SPD: Sportgelände und Kinderschüle erhalten

Über die gute Einnahmesituation der Gemeinde dürfe man durchaus dankbar sein, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Harald Kelemen, schließlich steigen die Kosten „in allen Handlungsfeldern der Gemeinde“. Fast schwindelig werde es einem aber, wenn man die Notwendigkeiten für künftige Investitionen und die Zahlen dazu sehe. Er kritisierte, dass der Etatentwurf „zusammen mit der mittelfristigen Finanzplanung eine klare Änderung der Prioritäten enthält“, die in Kurzform laute: "Sportgelände Ost überholt Bauhof“. Für seine Fraktion sagt er: „Das gefällt uns nicht. Wir sind immer noch überzeugt, dass die Ertüchtigung am Standort die finanziell günstigere Lösung ist.“

Weiterhin plädierte Kelemen dafür, das Kinderschüle zu erhalten, und kritisierte, dass es sich bei vielen Projekten der Gemeinde um „Neubauten auf der grünen Wiese“ handele, zum Beispiel das Baugebiet Hohrain/Gländ, das mögliche Sportgelände Ost, ein Neubau der Feuerwehr, eventuell zusammen mit dem DRK und dem Bauhof. „Sowohl aus finanzieller als auch aus ökologischer Sicht stehen wir diesen drei Außenstandorten skeptisch gegenüber.“

Projekte, die die SPD-Fraktion umsetzen will, gibt es einige. So nannte Kelemen unter anderem barrierefreie Bushaltestellen, Jugendfreizeitmöglichkeiten „nicht nur auf dem Schulhof“, weitere Wohnformen für Senioren, die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum und Klimaschutzmaßnahmen.

CDU: Kommune durch teure Pflichtausgaben finanziell stark belastet

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Scheurer bemängelte wie auch Claudia Jensen: „Die Hauptlast des aktuellen Flüchtlingszustroms wird vor Ort in den Kommunen getragen beziehungsweise gemeistert.“ Die Kommune müsse kurzfristig immer wieder neuen Wohnraum zur Verfügung stellen, die finanzielle Unterstützung des Bundes und des Landes sei stark ausbaufähig. Ähnlich sehe es beim Thema Kinderbetreuung aus: „Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist oft gar nicht leistbar, weil Kindergartenplätze und Erzieherinnen fehlen.“

Die CDU-Fraktion habe bewusst keine Haushaltsanträge gestellt, um die Kapazitäten der Gemeindeverwaltung nicht zu belasten. Es gebe verschiedene Projektgruppen mit der Verwaltung und Vertretern des Gemeinderats, zum Beispiel zu einer möglichen Verlegung des Sportgeländes und zum Thema Feuerwehrhaus. Es stünden also viele Grundsatzentscheidungen und das überfällige Gemeindeentwicklungskonzept an.

GLU: Plüderhausen soll klimaneutral werden

„Wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem“, stellte der Grüne-Liste-Umwelt-Vorsitzende Erich Wägner fest. Die Kommunen steckten in einer Zwickmühle: Wohnraum sei knapp, also würden neue Baugebiete erschlossen, in deren Infrastruktur dann wieder investiert werden müsste, so wie beim neuen Gebiet Hohrain/Gländ. „Die vielleicht wichtigste Frage dabei lautet für uns: Wie können diese Neubaugebiete im Hinblick auf Klimaschutz, Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen und einen geringeren Flächenverbrauch zukunftsgerecht gestaltet werden?“ Bereits jetzt seien die Folgen der Klimakrise zu spüren. „Der Rems-Murr-Kreis hat Klimaneutralität bis 2035 beschlossen. Eine Verpflichtung zur Klimaneutralität muss auch in Plüderhausen festgezurrt werden.“ Die GLU habe ihre Zweifel daran, ob sich eine Bebauung des Gänswasens und eine Verlagerung des Sportgeländes in den Osten der Gemeinde finanziell lohne, und kritisierte den Flächenverbrauch durch das Projekt. „Sollten wir nicht erst einmal unsere Schlaglöcher flicken, bevor wir weitere Straßen bauen?“