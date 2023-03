Zukunft von Plüderhausen: Was die Bürgerinnen und Bürger fordern

Um die Zukunft der Gemeinde Plüderhausen ging es am Montagabend in der Staufenhalle. Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, an der Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungskonzepts mitzuwirken. In ihm soll festgelegt werden, in welche Richtung und unter welchem Vorzeichen sich der Ort in den kommenden zehn, fünfzehn Jahren entwickeln soll.

Beauftragt wurde die in Stuttgart und Aalen ansässige, „imakomm Akademie“ vom Plüderhäuser Gemeinderat mit dieser Mission im vergangenen Herbst. Es