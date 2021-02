Von diesem Mittwoch an wollte das Kreisimpfzentrum in der Waiblinger Rundsporthalle eigentlich durchstarten mit wochentags 400 Terminen für Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff. Der Ansturm auf diese Impftermine ist bislang jedoch ausgeblieben. Stand Montag, 22. Februar, 14 Uhr, waren pro Wochentag gerade einmal rund 40 Termine vergeben, und es kam am Montagnachmittag nur rund alle zehn Minuten ein neuer Termin dazu. Am Dienstagnachmittag, 23. Februar, waren für diesen Mittwoch und