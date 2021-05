Lauter verständige Motorradfahrer gehen der Polizei ins Netz. Kaum überraschend ist dies für Einsatzleiter Hans-Peter Drescher: „Der Kontrollpunkt ist innerhalb von zwei Minuten verbrannt, das macht sofort in den Gruppen die Runde“, sagt er. Wer jetzt hier vorbeifährt, habe eine weiße Weste oder keinen Handyempfang. An diesem Sonntagmittag (9.5.) hat sich die Polizei wieder einmal die sogenannte „Fischbachtalkurve“ zwischen Sulzbach an der Murr und Mainhardt für Biker-Kontrollen ausgesucht.