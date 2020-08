Stolz präsentiert Helmut Winkler seine beiden neuen Rettungsfahrzeuge, einen Krankentransportwagen und ein voll ausgerüstetes Fahrzeug für die Notfallrettung. Mehr als 300 000 Euro hat das Sani-Team Winkler in Fellbach in die neuen Fahrzeuge investiert. Das Sani-Team ist ein privater Sanitätsdienst, der als einziger Anbieter an sieben Tagen in der Woche und rund um die Uhr Krankentransporte im Rems-Murr-Kreis anbietet. Wenn zum Beispiel ein Verunglückter nach einer ambulanten Behandlung im