Schwer verletzt hat ein 15-Jähriger einen Bahnunfall in Haubersbronn am 9. November überlebt. Er hatte an der Straße „An der Wieslauf“ die Gleise an einem unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen und war von einer Wieslauftalbahn erfasst worden. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass der Jugendliche Kopfhörer getragen und deshalb den Zug nicht gehört hatte.

Dessen ungeachtet berichtet eine Anwohnerin von brenzligen Situationen, die sie an jenem Bahnübergang schon öfter beobachtet