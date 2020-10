Es war einmal die Kreisbildstelle, die Alten werden sich erinnern: Dort lieh der Lehrer eine Dose aus, in der eine Spule lag, fädelte den 16-Millimeter-Streifen in den Projektor – und dann sahen die Schüler eine Tier-Doku; oder blumenkohlartige Gebilde auf der Leinwand, wenn der Film zu schmoren begann ... Vorbei! Längst heißt die Kreisbildstelle Kreismedienzentrum – und wurde in der Corona-Krise unentbehrlich, um moderne Online-Pädagogik an unseren Schulen möglich zu machen.

Ralf