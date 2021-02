Parteiausschlussverfahren? So heißt das, was der grüne Landesvorstand diese Woche gegen Alfonso Fazio auf den Weg gebracht hat, offiziell – präziser ausgedrückt handelt es sich in diesem Fall um einen Rauswurf im hohen Bogen. Das war absehbar, ja, unausweichlich. Was Fazio derzeit aufführt, ist krass parteischädigend. Und doch ist damit nicht alles gesagt. Zu reden ist auch über Idealismus und Karrierismus bei den Grünen. Rollen wir den Fall auf ...

Der Waiblinger Alfonso Fazio, so