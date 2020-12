Sollte 5G so kommen, wie es im Augenblick propagiert und vorangetrieben werde, dann wäre das „der größte Menschenversuch“, der je gemacht worden sei. Das sagt keine Esoterikerin, sondern die Schwaikheimerin Dr. Susanne Richter, Orthopädin und Unfallchirurgin am Nürtinger Krankenhaus. Sie und Dr. Cornelia Mästle, Internistin, Kardiologin und Psychotherapeutin aus Winterbach, klagen an: die Landesärztekammer, das Bundesamt für Strahlenschutz, die EU, die Industrie, die Bundesregierung, eine