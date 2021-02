Kirchberg an der Murr: Stall steht in Flammen

Am Sonntag (21.02.) wurde gegen 18 Uhr die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in Kirchberg an der Murr alarmiert. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Im Einsatz waren Feuerwehrtruppen aus Kirchberg, Backnang und Steinheim an der Murr. Sie brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf einen Stall in unmittelbarer Nähe, in dem normalerweise Pferde untergebracht werden, verhindern. Es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.

Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Auch zur Brandursache liegen noch keine Hinweise vor.