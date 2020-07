Mitte Mai hatte eine Gruppe von mutmaßlich Linksautonomen einen Daimler-Betriebsrat und zwei weitere Mitglieder der rechtslastigen Arbeitnehmervertretung „Zentrum Automobil“ am Rande einer „Querdenken-711“-Demo gegen die Corona-Beschränkungen auf dem Cannstatter Wasen überfallen. Der Betriebsrat wurde schwerst verletzt. Er ist auf dem Weg der Besserung. Am Donnerstag (02.07.) haben Hunderte Polizisten die Wohnungen von neun Tatverdächtigen durchsucht, darunter in Fellbach und Waiblingen,