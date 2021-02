Es sind Bilder zum Weinen. Tausende Menschen in einer Konzerthalle, genießend, singend, freudetaumelnd. Zum Weinen regt der Anblick an, weil es sich momentan anfühlt, als blieben glanzvolle Musikereignisse mit zigtausenden Gästen, dicht gedrängt Leib an Leib, für immer eine Erinnerung.

Ein typisches Symptom von Corona-Überdruss ist das. Natürlich werden wieder Großkonzerte stattfinden, Festivals, Operngalas, Messen, Tagungen. Es weiß nur keiner, wann.

In Taiwan oder China