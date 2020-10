„Unser Museum ist wie ein Bilderbuch, in dem jeder Besucher blättern und die kollektive Geschichte Remshaldens entdecken kann.“ So die sympathisch einladende Antwort von Irmgard Fischer auf die etwas provozierende Frage, wozu denn ein Heimat-Museum in der Gegenwart wichtig sei. „Es braucht einen Ort“, sagt sie, „wo man Vergangenheit nachvollziehen kann“. Und Hermann Seibold ergänzt aus eigener Erfahrung: „Früher dachte ich, wir müssen nur nach vorne schauen. Aber wer Heute und Morgen