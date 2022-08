47 Einsätze für die Remshaldener Feuerwehr 2021

„Ein ungewöhnlicher, gar exotischer Zeitpunkt“, so beschrieben Kommandant und Bürgermeister den Termin für die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Remshalden. Tatsächlich war es wohl einmalig, dass der Jahresbericht, Wahlen und die Ehrungen mitten im Sommer stattfinden. Doch in der momentanen Zeit mit vielen Herausforderungen sind ständige Anpassungen an die aktuellen Gegebenheiten keine Besonderheit mehr. So wurde kurzerhand die Berichterstattung vom Januar in den Juli verlegt.

Einige Neuerungen bei der Feuerwehr

Dass sich Fortschritt und Beständigkeit nicht widersprechen, zeigte der Vortrag von Kommandant Tobias Greiner bei der Jahreshauptversammlung. So konnte er von zahlreichen Neuerungen in der Feuerwehr berichten. Unter anderem von der Beschaffung eines zusätzlichen Tanklöschfahrzeuges und die Erneuerung eines Gerätewagens.

Personen wurden gerettet

Damit die neue Technik, aber auch das Vorgehen im Ernstfall zur jeder Zeit beherrscht wird, wurden im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Übungen auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene durchgeführt. Ihr Können musste die Remshaldener Wehr bei insgesamt 47 Einsätzen unter Beweis stellen. Dabei wurden mehr als nur einmal Personen aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet. Die Anzahl der dafür zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte konnte nicht nur gehalten, sondern sogar auf 137 erhöht werden.

Neben der Jugendfeuerwehr, die als Nachwuchsschmiede Nummer eins gilt, ist dabei euch besonders die Werbeaktion im Ortsteil Rohrbronn zu nennen. Durch persönliche Gespräche, Werbeflyer und Infoabende konnten dabei sechs neue Mitglieder gewonnen werden, die ab sofort ehrenamtlich für die Bevölkerung ihres Heimatortes da sind.

Dies ist durchaus keine Momentaufnahme auf kurze Zeit. Das zeigen die insgesamt 535 Jahre Feuerwehrdienst, welche an diesem Abend geehrt wurden. Alleine sechs Mitglieder erhielten das goldene Feuerwehrehrenabzeichen des Landes Baden-Württemberg für 40 Jahre aktiven Dienst. Wissen und Erfahrung weitergeben und den Nachwuchs fördern: Für die Feuerwehr Remshalden ist das eine Selbstverständlichkeit. Mit einer eigenen Jugendabteilung, in der Jungen und Mädchen an den Feuerwehrdienst herangeführt werden.

Ausbilder leisten Vorbildliches

Dass das gut funktioniert, zeigen die zahlreichen Übertritte in die aktive Wehr. Dabei leistet das Ausbilderteam vorbildliche Arbeit. Dies wurde nun durch den Jugendfeuerwehrverband honoriert. Einige von ihnen erhielten im Rahmen der Versammlung das silberne beziehungsweise goldene Ehrenzeichen. Vom Gerätewart bis hin zum Leiter der Altersabteilung, das System „Feuerwehr“ steht auf vielen stabilen Säulen. So beschrieb es Kommandant Greiner bei seiner Ausführung.

Neuer Kassier und Ausschuss

Turnusgemäß standen zwei dieser Stützen bei der Versammlung zur Wahl. Zum einen wurde Jan Patolla mit großer Mehrheit erneut zum Kassier gewählt und zum anderen stand die Neubesetzung des Ausschusses auf dem Programm. Somit ist die Feuerwehr weiterhin für die Zukunft gerüstet. Aufgrund ihrer Ausbildungen und Dienstzeiten wurden folgende Personen befördert und geehrt.