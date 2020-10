Auszubildende aus Remshalden im Finale bei der Sat.1-Kochshow The Taste: Sabrina Klein hat große Träume

Nach ihrem eher ruckeligen Start in der ersten Folge hat Sabrina Klein sich bei der achten Staffel der Sat.1-Show The Taste nun sogar bis ins Finale gekocht. Die Auszubildende im Hotel Restaurant „Lamm“ in Remshalden-Hebsack konnte vergangenen Mittwoch erneut mit ihren Kochkünsten überzeugen und darf sich deshalb im Staffelfinale beweisen.

„Falls ich gewinne, würde ich mich nach meiner Ausbildung gerne im Bereich der veganen und vegetarischen Küche selbstständig machen“, hat Sabrina Klein, die bei The Taste im Team von Promi-Koch Alex Kumptner den Pfannenwender schwingt, uns vor einigen Wochen schon im Interview verraten. „Ich könnte mir ein kleines Feinkostgeschäft vorstellen, mit Patisserie und Windbeuteln, wie Oma sie immer gemacht hat.“ Ob sie ihre Träume vielleicht bald umsetzen kann, wird sich im The-Taste-Finale am Mittwoch, 28. Oktober, um 20.15 Uhr auf Sat.1 zeigen.