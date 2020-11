Heimleiterin Ursula Wössner-Ackermann schreibt in einem Brief an die Angehörigen von einer „Welle“, zu deren Eindämmung eine „schnelle Schließung“ der Einrichtung unabdingbar gewesen sei. Seit Freitag, 30. Oktober, ist das Remshaldener Pflegeheim „An den Weinbergen“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) geschlossen, kein Besucher darf mehr hinein. Ursula Wössner-Ackermann schreibt von einem „rasanten Anstieg der Fallzahlen“, der keinen größeren Vorlauf für die Maßnahme mehr zugelassen