Bald 80 Windräder auf dem Schurwald? Neues Buch entwirft Schreckensszenario

Das Buch ist weit mehr als eine kritische Auseinandersetzung mit Windkraft und Energiepolitik, aber der Buocher Herausgeber Manfred Hennecke und seine Co-Autoren lassen keinen Zweifel an ihrer zentralen Botschaft: Der „Naturraum Schurwald“, so der Buchtitel, soll zur „Windkraftindustriezone“ werden. Zitat aus der Pressemitteilung zur Neuerscheinung: dass dort „bis zu 80 Windkraftanlagen installiert werden sollen“. Woher nehmen sie die Zahl und was ist überhaupt dran, an diesem Schreckensszenario?

Das Vorgängerbuch „Naturraum Remstal“ erschien vor der Remstal-Gartenschau 2019 und warf ganz konkret einen sehr kritischen Blick auf die Veranstaltung. Jetzt geht es in "Naturraum Schurwald" also um die Windräder und die Energiewende. Die Kapitel dazu nehmen fast ein Fünftel des Buches ein. Als Autor hat sich Manfred Hennecke Michael Haueis, den Sprecher der Bürgerinitiative „Pro Schurwald“, dazugeholt, der seit vielen Jahren gegen Windräder kämpft.

20.000 Windräder: Eine Übertreibung

„Für den Schurwald sieht die Landesregierung ein Potenzial für bis zu 80 Windkraftanlagen“, schreibt Michael Haueis. Wie er darauf kommt, erklärt er im Buch nicht im Detail. Auf Nachfrage erklärt er: Grundlage seiner Zählung sei der Energieatlas für Baden-Württemberg und die Windkraftpotenzialanalyse der Landesregierung, die 2019 veröffentlicht wurde. Fürs ganze Land, schreibt Haueis, komme die Landesregierung auf ein Potenzial von bis zu 20.000 Anlagenstandorten.

Das ist die erste Übertreibung, die Haueis macht. Tatsächlich sprach die Landesregierung 2019 in ihrer Pressemitteilung von einem Potenzial von bis zu 12.000 Windkraftanlagen. Abgezogen waren bereits die 8000 „bedingt geeigneten“ Standorte, die aus verschiedenen Gründen ausscheiden. Und Umweltminister Franz Untersteller sagte zu den 12.000 Windrädern: „Mir ist klar, dass bei konkreten Planungsvorhaben in jedem Fall eine detaillierte Einzelfallprüfung erforderlich ist und wir aufgrund rechtlicher, technischer und infrastruktureller Belange nur einen Bruchteil des dargestellten Potenzials werden realisieren können.“

Auch Thomas Kiwitt, der Technische Direktor des Regionalverbands Stuttgart, sagt: 80 Standorte im Schurwald seien vollkommen unrealistisch. Der Regionalverband arbeitet derzeit an der Neuauflage des Regionalplans für mögliche Windkraftstandorte, für den die Potenzialanalyse und der Windatlas die Grundlagen bilden. Thomas Kiwitt sagt: Selbst wenn man Dinge wie Lärm-, Arten- oder Naturschutz völlig außer acht lassen würde - was nicht passieren werde – bräuchten große Windkraftanlagen mindestens 300 bis 500 Meter Abstand zueinander, sonst würden sie sich gegenseitig den Wind wegnehmen.

Dazu komme: „Selbst da, wo man keine Restriktionen hat, ist immer noch die Frage: Macht der, dem der Acker oder das Waldstück gehört, überhaupt mit?“ Die Potenzialstudie mache die Rechnung ohne die Grundstückseigentümer. Sprich: Stellt sich jemand quer, sei es eine Gemeinde oder ein privater Eigentümer, wird kein Windrad gebaut, egal wie perfekt alle anderen Bedingungen sind. Da könne der Staat keinen Zwang anwenden, sagt Thomas Kiwitt.

Die Drohkulisse tönt bei genauerer Untersuchung hohl

Michael Haueis windet sich, wenn man ihn nach seiner wirklichen Einschätzung der realistischen Möglichkeit von „bis zu 80 Windrädern“ fragt. Dass das tatsächlich so kommen werde, habe er ja gar nicht geschrieben, sagt er. Aber „die Zahl steht erst einmal so im Raum“. Was er vor allem habe rüberbringen wollen: Baden-Württemberg solle zum Windkraftland werden.

Die Drohkulisse tönt also bei genauerer Untersuchung hohl. Haueis und Hennecke stellen sie in ihrem Buch einfach so hin, ohne Hintergrund, ohne Erklärung, wie realistisch das Szenario wirklich ist.

Aber ihnen geht es auch gar nicht um die Anzahl der Windräder, sondern ganz grundsätzlich um die Nutzung des Schurwalds für die Windkraft überhaupt. Die Region sei dafür viel zu windschwach, sagen sie.

Er zieht den Windpark Goldboden bei Winterbach als Beleg dafür heran: 2021 sei dort an 180 Tagen Flaute gewesen, das bedeute, weniger als zehn Prozent Auslastung. An 48 Tagen habe sogar völlige Windstille geherrscht. Die auf Windkraft und Sonnenenergie ausgerichtete Energiewende funktioniere nicht. „Und wir zahlen dafür letztendlich mit unserer Landschaft“, sagt Michael Haueis. „Das wird unsere Landschaft zerstören.“

"Ein dicker Hund"

Mit den Windrädern werde in Schutzgebiete eingegriffen, kritisiert Manfred Hennecke im Gespräch mit unserer Zeitung. Es sei schon "ein dicker Hund", dass der Windpark Goldboden so dicht am Rand eines FFH-Gebiets (Flora-Fauna-Habitat-Gebiet) gebaut worden sei. „Das darf nicht sein!“

Michael Haueis argumentiert dabei im Buch mit vielen Zahlen, wirkt unheimlich tief in der Materie - was er sicherlich auch ist. Er bleibt oft aber dann doch an der Oberfläche und in Unschärfen, präsentiert, wie mit den 80 Windrädern, Fakten ohne Fußnoten und lässt wichtige Zusatzinfos weg. So schreibt er zum Beispiel, der Schattenschlag der rotierenden Windkraftanlagen mache krank – ohne Quelle und Belege und ohne zu erwähnen, dass für die Überschreitung von Grenzwerten beim Schattenschlag eine automatische Abschalteinrichtung in alle Windräder eingebaut ist.

Er schreibt von der nächtlichen Befeuerung zur Flugsicherung, die Anwohner belästige – ohne zu erwähnen, dass die Betreiber gerade ausnahmslos vom Dauerblinken auf eine Automatik umrüsten müssen, bei der die Lichter nur noch angehen, wenn sich ein Flugobjekt in einem bestimmten Radius und einer bestimmten Höhe nähert.

An einigen Stellen ist das Buch völlig unverhohlen subjektiv gefärbt: „Es ist schon grausam, wenn die Dinger stillstehen, aber wenn sie sich auch noch drehen, ist es unerträglich.“

Das Buch trifft einige wunde Punkte und stellt wichtige Fragen

Haueis und Hennecke sprechen bei ihrer Kritik an Energiewende und Windkraft durchaus einige wunde Punkte an, die in der öffentlichen Diskussion darüber oft keine oder nur am Rande eine Rolle spielen, die aber tatsächlich ziemlich entscheidend sind.

Woher sollen die benötigten Zehntausende von Windrädern in den nächsten zehn oder 20 Jahren kommen, wer soll sie bauen, wo sind die Firmen, die Handwerker dafür? Eine Grundfrage, die sie außerdem stellen: Wie soll mit Wind und Sonne, deren Energieerzeugung naturgemäß schwankend ist und die in manchen Zeiten, also bei Windstille, Bewölkung oder bei Nacht, gar nichts liefern, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung garantiert werden? Was ist bei einer tagelangen „Dunkelflaute“, wenn gleichzeitig weder Sonne noch Wind da sind?

Wissenschaftler und Experten sind zwar der Meinung, dass solche offenen Fragen lösbar sind, zum Beispiel sollen Gaskraftwerke als Backup zur Verfügung stehen und bei einem kompletten Ausfall von Wind- und Sonnenenergie die Versorgung sichern. Aber bisher ist eben wenig Entscheidendes getan und angestoßen worden, was beispielsweise den Aus- und auch Umbau in ein intelligentes, flexibleres Stromnetz oder Forschung und Investitionen in Speichertechnologie angeht.

„Wir haben das verpennt“, ärgert sich Manfred Hennecke im Gespräch mit unserer Zeitung, das mache ihn regelrecht wütend. Wären solche Fragen in den vergangenen zehn Jahren angegangen worden, hätte man in Speichertechnologie und Stromnetzumbau investiert, dann müsste man jetzt nicht über Windräder im Schurwald diskutieren, ist er überzeugt. „Jetzt muss man es hier reindrücken in die Naturschutzgebiete.“ Michael Haueis sagt: „Der Bund erpresst jetzt die Länder.“ Sie seien gezwungen, 1,8 Prozent der Landesfläche für die Windkraftnutzung auszuweisen, sonst werde das überall erlaubt.

Ratlosigkeit: Einfach „weiter so“ geht nicht – aber was dann?

Dass ein „Weiter so“ mit fossilen Energieträgern und ungebremstem CO2-Ausstoß auch keine Alternative ist, das bestreitet auch Manfred Hennecke nicht. Aber was dann? „Was bleibt uns noch?“, fragt er in einem Exkurs in seinem Buch. Eine Antwort hat er nicht. Das Ende der Kernenergie sei besiegelt – „und das ist richtig!“ Die heutigen Reaktortypen seien gefährlich und die Endlagerung ein „Riesenproblem“, deswegen gebe es „keine Diskussion, die heutige Technik abzuschaffen“. Alternativen mit neuartigen Reaktortypen seien aber noch nicht reif, die Kernfusion bleibe „ein Forschungsgebiet der nächsten Jahrzehnte" und „die Wasserstofftechnik steckt ebenfalls noch in den Kinderschuhen!“

Das Buch „Naturraum Schurwald“ stellt also ganz ohne Zweifel die entscheidenden Fragen unserer Zeit – um die sich Politik eher herumdrückt. Am Ende scheinen aber auch Manfred Hennecke und Michael Haueis ratlos zu sein. Nur bei einem sind sie sich sicher: Ein „planloser“ Bau von Windrädern, wo auch immer möglich – das geht gar nicht.

Was steht sonst noch im Buch?

Abgesehen vom großen Teil über Windräder und Energiewende, ist das neue Sachbuch im Wesentlichen aufgebaut wie die ebenfalls von Manfred Hennecke herausgegebenen Vorgängerwerke „Naturraum Berglen“ und „Naturraum Remstal“. Es beschreibt die erdgeschichtliche Entwicklung des Schurwaldes, der sich zwischen Fils- und Remstal erhebt, seine Pflanzen- und Tierwelt, und wie nach Jahrmillionen des Wirkens der natürlichen Kräfte, von Geologie und Klima, der Mensch ihn über die Jahrtausende geprägt und geformt hat. Es ist eine detaillierte Gesamtdarstellung, ein Standardwerk, das es in der Form sonst nicht gibt.

Dabei machen Hennecke und seine Co-Autoren (im neuen Buch zum Beispiel Manfred Krautter, Willy Fritz und Gudrun Hennecke) nie einen Hehl daraus, dass eine Mission hinter den Büchern steckt: Sie sind Naturschützer und werben für mehr Wertschätzung für die und einen rücksichtsvolleren Umgang mit der Natur, die ums Überleben kämpft in den eigentlich reinen Industrie- und Kulturlandschaften gewordenen Räumen des Remstals und seiner Umgebung. Ein glasklarer, harter Befund, der jeden nachdenklich machen muss.