CDU-Fraktion fordert Verzicht auf Gendern in Remshalden

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hat die Remshaldener CDU beantragt, dass die Verwaltung in der Kommunikation nach innen und außen keine Gendersprache verwenden soll. Konkret lehnt die CDU Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich als Stilmittel für eine geschlechtersensible Sprache ab. „Die Verwendung der sogenannten Gendersprache ist Ausdruck einer ideologischen Auffassung, die das biologische Geschlechtersystem von Männern und Frauen infrage stellt“, heißt es im Antrag der Fraktion.

Begründet wird diese Forderung auch damit, dass eine Mehrheit von etwa zwei Dritteln der Bevölkerung die allgemeine Einführung einer Gendersprache ablehne. Auch der Rat für deutsche Rechtschreibung empfehle diese ausdrücklich nicht.

Thema kommt in den Ältestenrat

Gardijan Wenger, Leiter der Sachgebiete Öffentlichkeitsarbeit und Kultur in Remshalden, betont dazu: „Die Gemeindeverwaltung nimmt das Thema Geschlechtergerechtigkeit sehr ernst.“ Die Gemeinde Remshalden habe es sich zum Ziel gesetzt, bei der internen und externen Kommunikation auf eine eindeutige und insbesondere rechtssichere Sprache zu achten. Eine verbindliche Dienstanweisung hierzu gebe es bislang nicht und sei auch nicht geplant gewesen.

Bislang arbeite man meistens mit Doppelnennungen wie „Bürgerinnen und Bürger“. Bürgermeister Reinhard Molt indes verkündete bei der Sitzung des Gemeinderates, er werde dieses sensible Thema zunächst in den Ältestenrat einbringen, wo in einem ersten Schritt darüber beraten werden soll.