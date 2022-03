Claudia Dorn vom Weingut Sterneisen hat mit ihrem „Dickhäuter“, einer Rotwein-Cuvée aus Lemberger, Merlot und Zweigelt, den Jungwinzercup gewonnen.

16 Winzertalente hatten ihre Weine zunächst in einem interaktiven Turnier gegeneinander antreten lassen. Die vier Gruppensieger der Kategorien „Alte Reben“, „Cool Climate/Hohe Lagen“, „PIWI Reben“ und „Stillage“ traten im Endspiel im Restaurant Danza in Ludwigsburg gegeneinander an.

Küchenchef Björn Bergmann servierte im Rahmen des